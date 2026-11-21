Un joven de 18 años resultó herido de gravedad este viernes por la noche tras ser atropellado mientras cruzaba por un paso de peatones regulado por semáforos en A Coruña. El accidente se produjo a las 21:05 horas y obligó a movilizar a los servicios de emergencias sanitarias, que atendieron al afectado en el lugar antes de trasladarlo al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

El peatón, un varón de 18 años, sufrió lesiones de consideración como consecuencia del impacto. Hasta el lugar del accidente se desplazaron profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que se hicieron cargo de su asistencia y posterior evacuación al hospital coruñés. El suceso ha pasado a investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el atropello.

El accidente llega apenas una semana después de otro atropello de consecuencias mucho más graves registrado en el entorno de Palexco. En la madrugada del sábado 14 de noviembre, un joven de 25 años falleció tras ser arrollado por un turismo en la avenida do Porto, a la altura del paso de peatones situado entre el Kiosco Alfonso y el edificio de La Terraza.

En aquel caso, el peatón fue trasladado también al CHUAC en estado crítico, pero no pudo superar la gravedad de las lesiones y falleció horas después. El accidente se produjo poco después de las 2:00 horas, en una zona especialmente concurrida durante las noches de los fines de semana por su proximidad a distintos establecimientos de ocio nocturno.

La investigación de aquel atropello permitió conocer que el conductor del vehículo implicado, un Audi A3, había dado positivo en la prueba de alcoholemia practicada por la Policía Local. Los agentes trabajan para reconstruir lo ocurrido y determinar las circunstancias exactas del impacto, incluida la situación semafórica del paso de peatones.