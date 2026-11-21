A Coruña afronta este sábado 21 de noviembre una jornada inestable, con lluvias previstas desde la mañana y temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 19 grados. Los chubascos marcarán buena parte del día, por lo que será conveniente salir de casa con el paraguas, especialmente durante la segunda mitad de la jornada.

Según la previsión de MeteoGalicia, la probabilidad de lluvia será del 75% durante la mañana, cuando se esperan chubascos y viento flojo del sur. Por la tarde, el cielo continuará dejando precipitaciones débiles, con un 70% de posibilidades de lluvia y viento variable.

La situación empeorará durante la noche, cuando los cielos permanecerán nubosos y se esperan nuevos chubascos. La probabilidad de precipitación alcanzará entonces el 95%, con viento flojo del oeste.

El domingo

El domingo continuará la inestabilidad, aunque las temperaturas bajarán ligeramente. Los termómetros se moverán entre los 11 grados de mínima y los 16 de máxima, tres menos que este sábado.

MeteoGalicia prevé chubascos débiles tanto por la mañana como por la tarde, con probabilidades de lluvia del 50% y el 55%, respectivamente. Durante la noche, sin embargo, las precipitaciones perderán fuerza y habrá intervalos de nubes y claros, con un 30% de posibilidades de lluvia.

La previsión apunta a un cambio de tendencia de cara al lunes 23 de noviembre. La jornada estará marcada por los intervalos nubosos y una notable reducción de la probabilidad de precipitaciones, que se situará en el 15% por la mañana y bajará hasta el 10% durante la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán entre los 11 y los 16 grados. En términos generales, MeteoGalicia espera cielos con nubes y claros durante los próximos días, con lluvias concentradas principalmente en el fin de semana y temperaturas normales para esta época del año.