La campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre continúa avanzando en A Coruña con los partidos políticos trasladando sus mensajes a las calles y buscando el contacto directo con los votantes. A ocho días de la cita con las urnas, PP, PSOE y BNG han mantenido este sábado diferentes actividades de reparto de propaganda electoral y presencia en espacios públicos, tanto en la ciudad como en otros municipios de la comarca.

El Partido Popular ha desplegado varias carpas informativas en puntos concurridos de A Coruña, con presencia en la plaza de Lugo, la plaza de Vigo, el Obelisco y Puerta Real. En estos espacios, los representantes y militantes de la formación han repartido material electoral y han trasladado sus propuestas a los ciudadanos. Entre los participantes se encontraba Miguel Lorenzo, presidente del PP local, que ha acompañado a los equipos durante parte de la jornada.

La actividad popular se extenderá también durante este sábado por otras zonas del centro de la ciudad. La formación tiene previsto abarcar el Ensanche y el entorno de La Marina, dentro de una estrategia de campaña centrada en mantener presencia en la calle y acercar sus mensajes a los vecinos.

El PSOE busca el "voto útil"

Por su parte, el PSdeG-PSOE ha llevado su campaña hasta Arteixo y Oleiros. La cabeza de lista al Congreso por la provincia de A Coruña, Obdulia Taboadela, participó por la mañana en un reparto de propaganda electoral en el Feirón de Arteixo, acompañada por el candidato Jesús Fernández Diez, la parlamentaria autonómica Silvia Longueira, el portavoz municipal Martín Seco y militantes y simpatizantes de la agrupación local.

Antes de comenzar el recorrido, Taboadela realizó un llamamiento a la movilización y defendió que el PSOE tiene opciones de conseguir un tercer diputado por la provincia, que actualmente se disputaría con Vox. La candidata aseguró que "faltan muy pocos votos" para lograr ese escaño y pidió a quienes todavía dudan sobre qué papeleta introducir en la urna que tengan en cuenta la utilidad de su decisión.

La socialista presentó el voto al PSOE como una opción para mantener las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez y, al mismo tiempo, evitar que Vox consiga representación por esa vía. "Doble utilidad", resumió Taboadela, que insistió en la importancia de que los electores progresistas acudan a votar el próximo domingo 29 de noviembre.

Silvia Longueira coincidió en la necesidad de movilizar a los votantes y recordó el acto celebrado el viernes en el Multiusos do Sar, en Santiago de Compostela, al que, según las cifras difundidas por el partido, acudieron más de 10.000 personas para escuchar al presidente del Gobierno. La parlamentaria autonómica advirtió de que la abstención o un voto distinto al socialista podrían facilitar que Vox obtenga el último escaño en juego por la provincia.

La agenda socialista continuó a las 13:00 horas en el puerto de Lorbé, en Oleiros, donde Taboadela, Fernández Diez y Longueira participaron en un paseo por la Festa da Centola junto a la portavoz municipal, Macu Acuña, y otros militantes y simpatizantes de la agrupación y de la comarca.

El BNG recorre el centro

El Bloque Nacionalista Galego también ha mantenido este sábado su actividad en las calles de A Coruña con nuevos repartos de material informativo. La formación continúa apostando por el contacto directo con los ciudadanos y por explicar sus propuestas en distintos puntos de la ciudad.

Entre las representantes que participaron en esta jornada se encontraba la diputada y concejala en A Coruña Mercedes Queixas, que estuvo por la mañana en el entorno de la plaza de Lugo, la plaza de Mina y la calle Juana de Vega. El recorrido permitió a los nacionalistas mantener conversaciones con vecinos y viandantes y distribuir información sobre sus planteamientos de cara a las elecciones.