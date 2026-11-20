El temporal de mar de esta semana se deja notar en los puestos de pescado de la plaza de Lugo de A Coruña, algunos de ellos cerrados ante la falta de capturas, ya que los barcos no han podido salir a faenar a mar abierto.

"Hay muy poco pescado desde el miércoles. Algo hay porque siempre hay algo, pero muy poca cantidad y variedad. Se supone que a partir de mañana va a haber más porque, al calmar el temporal, hoy saldrán más barcos", señala Carlos García en su puesto a Quincemil. "Se notó la falta en el rape y la merluza", añade. En cambio, con el marisco ocurrió todo lo contrario: "Hubo más, como la centolla".

Teri Cean, otra de las placeras de la plaza coruñesa, coincide en que se nota bastante la falta de pescado. "El martes hubo bastante pescado, pero a partir del miércoles, menos. Mañana espero que haya más, porque cuando hay temporales, el mar necesita unos días para tranquilizarse. Aunque ayer en tierra no estuvo tan malo, sí que había mar de fondo y, combinado con aire, se notaba". Una situación que espera que mejore en los próximos días: "Creo que en unos días se estabilizará, si no viene otro", dice riendo.

Algunas placeras destacan que, frente al temporal, decidieron apostar por el pescado de cercanía. "No hay mucho variado, pero tenemos cositas de aquí. También salmón que viene de Noruega", explica Geli Martínez.

"Siempre hay algo de la baca del día. Por ejemplo, normalmente hay 10 o 12 vacas y ayer solo hubo 2. Vino muy poco de la parte de Finisterre, algo de abadejo, algo de merluza, poquita cosa y nos vamos arreglando con lo poco que tenemos. Muchos ya no abren porque para traer poco, ya no vienen", dice Puri desde su puesto en el mercado. "Estamos trabajando con el pescado de cercanías, así que estos días hay mucha centolla y camarón porque se coge más pegado a la costa y no hay que ir más adentro", aclara.

Por otro lado, a poco más de un mes para las Navidades, explica que hay algunas personas que ya se adelantan y empiezan a encargar productos muy específicos: "La semana pasada ya se llevaron algo, como un besugo de dos kilos", concluye Geli Martínez.