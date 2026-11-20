El Sindicato de Estudiantes de A Coruña se suma a la huelga europea con una concentración en el Obelisco

Alrededor de medio centenar de estudiantes se han concentrado hoy en el Obelisco de A Coruña. Ocurre en el marco de una huelga estudiantil europea convocada para hoy, 20 de noviembre, en varios países. Incluye Francia, Alemania, Italia, Grecia o Gran Bretaña.

La llamada a la movilización por parte del sindicato indicaba que "nos unimos por la educación pública y contra las políticas privatizadoras, contra el militarismo y las guerras imperialistas, contra la represión policial y los discursos de odio de la extrema derecha, en defensa de los derechos LGTBI y contra la violencia machista en nuestros centros de estudio. Será una enorme huelga estudiantil europea para plantar cara a todos los que nos niegan un futuro."

Además, denuncian que "la degradación de nuestros institutos y universidades públicas es cada día mayor, mientras la enseñanza privada se lleva miles de millones de euros en subvenciones. Y cuando salimos a las calles para denunciar esta situación y defender nuestros derechos, nos encontramos con los golpes de la policía."

Ante estas reclamaciones han convocado tanto la huelga de hoy que tiene carácter europeo, como la movilización en el Obelisco para hacer saber a la sociedad coruñesa su opinión. También han hablado de la presencia de Vito Quiles esta tarde en A Coruña "ya es una tónica habitual por parte de este perfil de la ultraderecha el ir cambiando la ubicación para evitar que podamos movilizarnos".