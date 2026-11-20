Mañana, sábado, Os Mallos va a ser pionero en acoger un mercado dentro de la nueva iniciativa O teu comercio, o teu barrio del Concello de A Coruña. Este nuevo programa instalará una serie de mercados por los diferentes barrios de la ciudad. Estos eventos servirán para juntar compras y entretenimiento en jornadas lúdicas en las que el pequeño comercio dará a conocer sus negocios tanto a la gente de la zona como a personas que no forman parte de su clientela habitual.

Para dar arranque al programa, mañana el mercado O teu comercio, o teu barrio será en la calle Ángel Senra de 10:00 a 15:00 horas. Además de comprar en los puestos instalados y conocer las ventajas del comercio más próximo, las personas que lo visiten podrán disfrutar de otras actividades como una zona de juegos infantiles y un concierto de Carlos Bau que tendrá lugar a las 13:00 horas.

La alcaldesa, Inés Rey, se ha manifestado respecto a este nuevo programa local en nota de prensa. "Este tipo de iniciativas sirven para crear comunidad incentivando el comercio local y de barrio. La idea es no hacer solo un lugar para comprar y vender, sino un punto de reunión donde el vecindario pueda disfrutar", destacaba Rey.

El Ayuntamiento ha anunciado que establecerá una programación para realizar los mercados a lo largo del año 2027 en otras zonas de la ciudad. Y aunque tendrán preferencia para participar en ellos los comercios de la zona donde se realice, la participación está abierta a otros establecimientos interesados.