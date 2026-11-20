El propietario de una tienda de alimentación del barrio de O Ventorillo resultó herido por apuñalamiento con arma blanca como resultado de un robo este viernes en su local. El autor ya ha sido detenido por los agentes de la Policía Nacional desplazados hasta el lugar.

Fuentes policiales indican que el incidente se produjo sobre las 11:00 horas en un establecimiento de la calle Monasterio de Bergondo y que se trata de un robo con violencia. También apuntan que una persona resultó herida por lesiones, aunque no determinan si estas fueron de gravedad o no.

Sin embargo, la propietaria de un negocio de la zona confirma a Quincemil que se trató de un apuñalamiento y que el autor de la agresión habría sido una persona conocida en el barrio que iba "pasada de vueltas". El herido fue trasladado al CHUAC en una ambulancia del 061 con pronóstico reservado.