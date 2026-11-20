En noviembre de 2024 nacía la Fundación Amador de Castro en A Coruña con dos objetivos principales: mejorar la inclusión de personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual y dar apoyo a personas que padecen Alzheimer y sus familias.

Se trata de un proyecto que la mujer y las hijas del propio Amador de Castro pusieron en marcha al darse cuenta de que todavía queda mucho por hacer y que podían aportar a la sociedad. Especialmente, desde su experiencia propia.

Y es que, Amador fue diagnosticado de Alzheimer en 2015, con todo lo que eso conlleva. "Él ha olvidado muchas cosas, pero nosotras tenemos grabados los valores que siempre inculcó a nuestra familia" explican en su página web. Por otro lado, la llegada de Sol a la familia, que tiene síndrome de Down les hizo ver lo necesaria que es todavía la inclusión de las personas con discapacidad y crear oportunidades para esas personas.

Este doble objetivo parte de la experiencia vital de la familia de uno de los grandes empresarios de la historia reciente de Galicia, cuyo lema siempre fue "devolverle a la sociedad parte de lo que nos da". Su viuda y sus hijas han querido seguir el camino que él fue marcando en todos sus años de actividad.

II aniversario

Para conmemorar estos dos años de actividad, no solo han querido celebrar con un evento en el Real Club Náutico de A Coruña, sino también hacer balance de toda la actividad realizada en este tiempo. La Fundación ha destinado más de 110.000€ a ayudas directas para familias afectadas por el Alzheimer y a consolidar sus proyectos de inclusión y autonomía personal de personas con discapacidad intelectual.

La celebración ha reunido a representantes institucionales, familias y entidades y socios colaboradores y ha contado también con la presencia de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, encargada de clausurar el acto. También han asistido Miguel Lorenzo, presidente del PP de A Coruña y candidato a la alcaldía; Rosalía López, concejala del PP en el Concello de A Coruña; Yoya Neira, concejala socialista; Martín Fernández, presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña; y Juan Diego Pérez Freire, director general de esta institución.

Área de Síndrome de Down

Celia Torre y Pablo Santos han sido los encargados de presentar los principales avances del área de síndrome de Down y discapacidad intelectual, con especial atención al Programa RUTA, un itinerario formativo de dos cursos académicos, correspondiente a la promoción 2025-2027, que trabaja el desarrollo de competencias personales, sociales y prelaborales de jóvenes con discapacidad intelectual.

El programa combina formación adaptada, objetivos individualizados y experiencias prácticas en entornos reales, con actividades culturales, educativas, deportivas y de participación comunitaria. Durante este tiempo, el alumnado ha participado en talleres, exposiciones, iniciativas de voluntariado y propuestas deportivas como esgrima, halterofilia y escalada, reforzando su autonomía, sus habilidades sociales y su confianza.

Entre las iniciativas más destacadas figura Radio en Ruta, un proyecto que permite a los jóvenes preparar y realizar su propio programa radiofónico, convirtiendo la comunicación en una herramienta de aprendizaje, expresión personal y participación social. También han puesto en valor la celebración de los encuentros Special Down, jornadas abiertas a personas con discapacidad intelectual, familiares y amigos que combinan deporte, música y actividades compartidas para favorecer la convivencia y la inclusión.

Área de Alzheimer

El segundo gran eje de la jornada estuvo dedicado al área de alzhéimer, cuyos programas han sido presentados por Jessica Garabal y Silvia Ramírez. Uno de los principales logros de estos dos años ha sido la consolidación del programa de ayudas dirigido a personas con alzhéimer en situación de vulnerabilidad, que ofrece apoyo mientras las familias esperan la concesión de los recursos públicos de dependencia.

Hasta noviembre del 2026, la Fundación Amador de Castro había concedido ayudas a 11 familias, destinado más de 45.000 euros a apoyos directos, facilitado más de 1.500 horas de atención domiciliaria y financiado más de 250 jornadas en centros de día. Estas ayudas se traducen en servicios de atención en el hogar, productos de apoyo, transporte adaptado, centros de día y servicios de respiro familiar durante los fines de semana. Recursos que permiten mejorar la atención de las personas diagnosticadas de alzhéimer y aliviar la carga física y emocional de quienes asumen sus cuidados.

Los representantes de la Fundación Amador de Castro también han querido destacar su servicio de asesoramiento y acompañamiento personalizado a las familias, desarrollado con la colaboración de Galzhéimer Care, así como la Escuela de Cuidado y Salud, una iniciativa gratuita que ha celebrado cinco sesiones formativas, con 20 horas de formación y más de 100 personas inscritas.

A estas actuaciones se suman los encuentros culturales y de convivencia organizados para personas con alzhéimer y sus familiares. Durante estos dos años se han celebrado tres encuentros, con 150 plazas y la colaboración de cinco entidades, que han permitido compartir experiencias vinculadas a la música, el arte y la cultura en espacios como la Casa de los Peces, el Palacio de la Ópera y el Museo de Bellas Artes.

Ha sido un evento de conmemoración muy emotivo Cedida

Además, durante la celebración, se han repasado otras actividades impulsadas por la Fundación para fomentar la participación social, dar visibilidad a su labor y recaudar fondos destinados a sus programas. Entre ellas han querido destacar los campamentos de surf inclusivo organizados junto a La Vieja Escuela, la participación en la carrera ENKI, los mercadillos navideños, los cócteles solidarios y el torneo benéfico de golf, croquet y bridge.

La presidenta de la Fundación Amador de Castro, Rosa Torre, ha aprovechado la oportunidad para agradecer la implicación de las familias, profesionales, empresas, entidades colaboradoras, voluntariado y todas las personas que han contribuido al crecimiento de la organización desde sus inicios. Esperan poder cumplir muchos más años "devolviendo a la sociedad una parte de lo que nos da" tal y como decía Amador.