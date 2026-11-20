A Coruña afronta un lunes bajo alerta amarilla por lluvia, viento y fuerte oleaje Enrique Romanos Tardío

A Coruña entra en alerta amarilla por olas de hasta cinco metros

A Coruña suma una nueva jornada bajo alerta meteorológica. En este caso, MeteoGalicia tiene activo un aviso amarillo en todo el litoral gallego, incluido el de la provincia coruñesa.

La alerta se mantiene activa desde las 06:00 horas de esta misma mañana y todo el litoral continuará bajo el aviso hasta las 18:00 horas de esta tarde.

De acuerdo con esta previsión, se podrán alcanzar olas de entre 4 y 5 metros.

Este sábado también será día de alertas, pero no por oleaje.

MeteoGalicia alerta de un aviso amarillo por mar de viento con ráfagas de fuerza 7 previstas para esta madrugada entre las 03:00 y las 06.00 horas y, de nuevo, entre las 21:00 horas y el mediodía del domingo.

A esta alerta se suma una por viento en tierra.

Comenzará esta misma noche hacia las 00:00 horas, y continuará hasta las 06:00 horas con ráfagas superiores a los 70-80 kilómetros por hora.

Los días de temporal se han comenzado a notar ya en los mercados y plazas coruñesas, en las que el producto comienza a escasear ante la imposibilidad de que los barcos salgan a faenar.

Esta misma mañana, algunos puestos de la plaza de Lugo explicaban a Quincemil que "hay muy poco pescado desde el miércoles. Algo hay porque siempre hay algo, pero muy poca cantidad y variedad".