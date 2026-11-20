Vito Quiles, este lunes, agarrado a una farola y con un megáfono, junto al Campus de la Merced en Murcia. Badía

Vito Quiles visitará este viernes, 20 de noviembre, A Coruña. La concentración, que inicialmente estaba convocada para celebrarse en la plaza de María Pita, finalmente se celebrará en la explanada del Palexco por razones de seguridad.

Así lo han confirmado esta mañana fuentes de la Subdelegación del Gobierno, que, tras analizar el informe preceptivo de la Policía Nacional, propusieron un cambio de ubicación, de María Pita a la explanada del Palexco, por "razones de seguridad y de ordenación do espazo público".

En la misma línea, recuerdan que la Subdelegación no autoriza las concentraciones. "El derecho de reunión está reconocido en el artículo 21 de la Constitución", por lo que este tipo de actos únicamente se comunican.

Asimismo, esta mañana la alcaldesa de A Coruña confirmaba que la plaza de María Pita sería vallada de forma preventiva, ya que la convocatoria no estaba autorizada para celebrarse en esta ubicación, con el fin de que no vuelva a ser escenario de enfrentamientos políticos.

Con todo, el comunicador, trabajador del medio digital Estado de Alarma (EDA TV) y vinculado a sectores de la derecha, estará hoy en A Coruña como parte de su gira 'Tour Combativos II', bajo el lema 'Mafia o patria'. Ante su presencia, Galiza Nova, entre otras organizaciones, ha anunciado una concentración de rechazo para este viernes. La Subdelegación del Gobierno indicaba esta mañana que la concentración de Galiza Nova no figura como comunicada.

Galiza Nova, por su parte, ha declarado que no tiene constancia oficial por parte de la Delegación del Gobierno de que falte autorización. Y recalcan que por ley " las concentraciones únicamente hay que comunicarlas, no necesitan autorización" y que esto sí se ha efectuado. Además, Ana Pontón, en una concentración antifascista convocada por el BNG ante el Teatro Rosalía de Castro con motivo del 20N ha declarado a este respecto que "estamos nunha cidade que ten demostrado que planta cara aos que nos queren levar cara atrás e que o fai de manera pacífica e con orgullo, sobre todo os mozos e mozas da Coruña igual que os mozos e mozas de toda Galicia".

Otras organizaciones como Coordinadora da Mocidade Socialista, entidad que ha ganado repercusión en el último año, ha publicado una concentración alternativa a la presencia del comunicador. La cita será a las 16:00 en Plaza de Vigo, tratando de avanzar hasta el lugar donde tendrá lugar la charla.

Por su parte, Podemos, ha hecho público un comunicado donde llama a participar en una "protesta pacífica" a las 18:00 en María Pita. En palabras de su candidato a la alcaldía, Aitor Neira, "A Coruña es una ciudad con una larga tradición de lucha por los derechos, por las libertades y por la justifica social. No podemos permanecer indiferentes ante quienes pretenden hacer retroceder estos avances democráticos y convertir el odio en una herramienta de confrontación".