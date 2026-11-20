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El Colegio de Abogados de A Coruña rinde homenaje a más de medio centenar de letrados
Aquellos abogados que tienen una trayectoria de 25 o 50 años como letrados han sido los agasajados por el Colegio
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El Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña ha celebrado hoy los actos centrales de su fiesta patronal, con motivo de la Festividad de Nuestra Señora del Patrocinio.
El programa ha tenido como eje principal el reconocimiento a la trayectoria profesional de 52 abogados y abogadas de la demarcación, en una ceremonia celebrada este mediodía en Palexco con asistencia de la Junta de Gobierno de la institución y una nutrida representación de autoridades judiciales y civiles de A Coruña y Galicia.
Durante el acto solemne se ha hecho entrega de los diplomas y la Insignia Colegial a los 46 letrados que alcanzan este año el cuarto de siglo de ejercicio profesional:
Jorge Juan Souto Mariñas
Elisa María Lago Moire
Fausto Astray Ventureira
Vanessa María Ramos Abraira
María del Carmen Andrade Traba
Marta María Vilariño Sánchez
María Isabel Hermida Goas
Eva Bares Castaño
Enrique Edmundo Soria Ceballos
Isabel María Santana Meijide
Marcos Cousillas Villaverde
Patricia Serrano Narváez
Alejandro Sexto Sexto
Darío Trillo Lema
Sandra María García Vidal
María del Camino Nistal Martínez
Lorena González Riveiro
Sonia Rodríguez Moreiras
Francisco Manuel Suárez Porto
Carmen Calvo Couto
Gloria María Galán Trillo
Alejandro Castro Rey
Eva María Arcos de Diego
Ricardo Cortés Ferro
Marcelo Alfonso Salazar Pérez
Ana María Valcárcel Márquez
Juan Carlos Franco Piñeiro
Francisco Javier Felípez Pérez
Ignacio Romero López-Membiela
José Andrés Domínguez Castiñeiras
Ángel Javier Edreira Couceiro
Eva Pérez Rodríguez
Ignacio Espinosa Vieites
María Román Capelán
Jesús Fojón Muiño
Manuel Lampón Lampón
Cristina Otero Lago
Francisco Javier Fernández Tarrío
Ainhoa Comellas Melero
Diego Antonio Taibo Monelos
Santiago Ignacio Prieto Sevilla
Ana Isabel Couceiro Cachaldora
Javier Roldán de Llano
Juan Antonio Gómez Marcos
Cristina Rebollo Rivas
Ana Cristina Castro Carro
A continuación, la institución ha impuesto las Insignias de Oro a los seis letrados que han
cumplido medio siglo de adscripción al Colegio:
Juan Ramón Beneyto Bellas
José Luis Armenteros Montiel
María Olga Canedo Ramos
Manuel Carrasco Uceda
José Eleuterio Seoane Fernández
Tomás Santiago de la Calzada y Núñez del Cañal
La agenda institucional de la jornada arrancó a las 10:30 horas en la Iglesia de Santa Lucía en la Plaza de Lugo, con la tradicional misa en recuerdo de los compañeros fallecidos. El programa se cerrará esta noche, a partir de las 21:00 horas, con la Cena de Confraternidad en el Hotel NH Collection Finisterre.