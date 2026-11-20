El Colegio de Abogados de A Coruña rinde homenaje a más de medio centenar de letrados

El Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña ha celebrado hoy los actos centrales de su fiesta patronal, con motivo de la Festividad de Nuestra Señora del Patrocinio.

El programa ha tenido como eje principal el reconocimiento a la trayectoria profesional de 52 abogados y abogadas de la demarcación, en una ceremonia celebrada este mediodía en Palexco con asistencia de la Junta de Gobierno de la institución y una nutrida representación de autoridades judiciales y civiles de A Coruña y Galicia.

Durante el acto solemne se ha hecho entrega de los diplomas y la Insignia Colegial a los 46 letrados que alcanzan este año el cuarto de siglo de ejercicio profesional:

Jorge Juan Souto Mariñas

Elisa María Lago Moire

Fausto Astray Ventureira

Vanessa María Ramos Abraira

María del Carmen Andrade Traba

Marta María Vilariño Sánchez

María Isabel Hermida Goas

Eva Bares Castaño

Enrique Edmundo Soria Ceballos

Isabel María Santana Meijide

Marcos Cousillas Villaverde

Patricia Serrano Narváez

Alejandro Sexto Sexto

Darío Trillo Lema

Sandra María García Vidal

María del Camino Nistal Martínez

Lorena González Riveiro

Sonia Rodríguez Moreiras

Francisco Manuel Suárez Porto

Carmen Calvo Couto

Gloria María Galán Trillo

Alejandro Castro Rey

Eva María Arcos de Diego

Ricardo Cortés Ferro

Marcelo Alfonso Salazar Pérez

Ana María Valcárcel Márquez

Juan Carlos Franco Piñeiro

Francisco Javier Felípez Pérez

Ignacio Romero López-Membiela

José Andrés Domínguez Castiñeiras

Ángel Javier Edreira Couceiro

Eva Pérez Rodríguez

Ignacio Espinosa Vieites

María Román Capelán

Jesús Fojón Muiño

Manuel Lampón Lampón

Cristina Otero Lago

Francisco Javier Fernández Tarrío

Ainhoa Comellas Melero

Diego Antonio Taibo Monelos

Santiago Ignacio Prieto Sevilla

Ana Isabel Couceiro Cachaldora

Javier Roldán de Llano

Juan Antonio Gómez Marcos

Cristina Rebollo Rivas

Ana Cristina Castro Carro

A continuación, la institución ha impuesto las Insignias de Oro a los seis letrados que han

cumplido medio siglo de adscripción al Colegio:

Juan Ramón Beneyto Bellas

José Luis Armenteros Montiel

María Olga Canedo Ramos

Manuel Carrasco Uceda

José Eleuterio Seoane Fernández

Tomás Santiago de la Calzada y Núñez del Cañal

La agenda institucional de la jornada arrancó a las 10:30 horas en la Iglesia de Santa Lucía en la Plaza de Lugo, con la tradicional misa en recuerdo de los compañeros fallecidos. El programa se cerrará esta noche, a partir de las 21:00 horas, con la Cena de Confraternidad en el Hotel NH Collection Finisterre.