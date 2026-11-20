La carrera hacia el 29N en A Coruña: el resumen de campaña de este viernes 20 de noviembre

La campaña electoral del 29N continúa avanzando en Galicia con los partidos intensificando sus mensajes a nueve días de las elecciones generales. Este viernes 20 de noviembre, el BNG ha situado en el centro de su discurso la defensa de los derechos y las libertades frente a lo que considera una ola reaccionaria, mientras que el PP ha valorado el debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo y ha asegurado que el resultado anticipa un cambio político tanto en España como en A Coruña.

La jornada ha tenido una actividad desigual en la ciudad. Los nacionalistas han celebrado actos en A Coruña y Arteixo con la participación de su portavoz nacional, Ana Pontón, y el cabeza de lista al Congreso por la provincia, Néstor Rego. Por su parte, los populares han difundido las valoraciones de su portavoz municipal, Miguel Lorenzo, sobre el debate electoral, sin celebrar ningún mitin este viernes.

El PSOE, mientras tanto, ha concentrado su actividad de campaña en Santiago de Compostela, donde el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha protagonizado un mitin a las 19:00 horas en el Multiusos Fontes do Sar, acompañado por el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y representantes de las candidaturas gallegas al Congreso y al Senado.

"Frenar la ola reaccionaria"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha pedido este viernes desde A Coruña una movilización masiva en las urnas el próximo 29 de noviembre para impedir un retroceso en derechos sociales y libertades. En un acto de apoyo a los movimientos sociales antifascistas, celebrado coincidiendo con la simbólica fecha del 20N, ha defendido que su formación representa la principal alternativa para frenar el avance de las fuerzas reaccionarias.

"A esperanza neste País é o BNG", ha proclamado Pontón, que ha estado acompañada por Néstor Rego. La dirigente nacionalista ha aprovechado la jornada para recordar a quienes lucharon en Galicia por la democracia y la libertad, así como a las víctimas de la represión franquista, el exilio y la persecución política.

Pontón ha advertido de que existen movimientos que pretenden cuestionar derechos que costó décadas conquistar. Entre los ejemplos ha citado las críticas del PP a las bajas laborales y ha acusado a Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda de poner en cuestión garantías básicas de los trabajadores. "O 29 de novembro, para frear calquera involución nos dereitos dos traballadores e traballadoras, a papeleta que hai que coller é a do BNG", ha defendido.

También ha puesto el foco en los derechos de las mujeres, la lucha contra la violencia machista y el acceso a la vivienda. Sobre este último asunto, ha responsabilizado a las políticas desarrolladas durante la etapa de Feijóo al frente de la Xunta de favorecer la especulación inmobiliaria y ha criticado que muchos jóvenes gallegos tengan actualmente como aspiración poder alquilar una habitación.

La portavoz nacional ha reivindicado además el trabajo realizado para recuperar el patrimonio expoliado durante el franquismo, con referencias al Pazo de Meirás, la Casa Cornide y las estatuas de Isaac y Abraham. A su juicio, la devolución de estos bienes constituye una cuestión de dignidad, justicia y memoria democrática.

En su intervención, Pontón ha llamado a concentrar el voto en el BNG y ha recordado que cada escaño que consiga la formación nacionalista será uno menos para las fuerzas que considera reaccionarias. También ha apelado a la movilización de los jóvenes que reclaman soluciones al problema de la vivienda y de las mujeres que quieren seguir avanzando en igualdad. "O 29 de novembro as mulleres deste País imos paralos coa papeleta do BNG", ha asegurado.

Llamada a concentrar el voto

Néstor Rego también ha intervenido este viernes en A Coruña, donde ha reivindicado la trayectoria del nacionalismo gallego en la defensa de la memoria histórica y ha asegurado que Galicia quiere dejar atrás definitivamente los periodos más oscuros de su pasado.

"Galiza quer deixar atrás definitivamente períodos ben escuros da súa historia", ha afirmado el cabeza de lista al Congreso por A Coruña, que ha destacado el papel de la juventud antifascista y ha defendido que la movilización social debe trasladarse ahora a las urnas. En este sentido, ha advertido de que algunas formaciones defienden propuestas que considera racistas, homófobas, antigalegas y antisociales, por lo que ha pedido hacerles frente tanto en las calles como en las elecciones.

El candidato también ha participado en un acto público en Arteixo junto a Carlos López, candidato a la Alcaldía, Manuel Agra, candidato al Senado, y Mercedes Queixas, diputada autonómica y candidata.

Allí ha insistido en que el BNG es una fuerza política capaz de cambiar el rumbo de Galicia y ha pedido el apoyo de quienes se plantean abstenerse o están decepcionados con otras formaciones. "Non dubidedes, podedes depositar no BNG a vosa confianza. Non defraudamos", ha trasladado a los asistentes.

Rego ha defendido que aumentar la representación nacionalista en el Congreso permitirá que Galicia tenga más peso en las decisiones estatales y que sus necesidades en materia de infraestructuras, inversiones, financiación y políticas sociales tengan mayor presencia. También ha asegurado que conseguir dos diputados por la provincia de A Coruña impediría la entrada de la ultraderecha en el reparto de escaños que plantea su formación. "Canto máis BNG, máis Galiza e menos dereita", ha resumido.

El PSOE, en Santiago

El PSOE ha concentrado su actividad de campaña de este viernes en Santiago de Compostela, sin celebrar actos públicos en A Coruña. El presidente del Gobierno y candidato socialista a la Presidencia, Pedro Sánchez, ha protagonizado un mitin a las 19:00 horas en el Multiusos Fontes do Sar.

En la convocatoria ha estado acompañado por el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y representantes de las candidaturas socialistas gallegas al Congreso y al Senado. De esta forma, los socialistas han trasladado a la capital gallega su principal acto de la jornada, mientras que la ciudad herculina ha quedado fuera de su agenda pública de este viernes.

Terminado el ciclo socialista

Desde el Partido Popular, Miguel Lorenzo ha centrado su valoración de la jornada en el debate electoral entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. El portavoz municipal popular ha considerado que el encuentro evidenció el desgaste del presidente del Gobierno y ha defendido que el candidato del PP salió reforzado.

"Ayer quedó claro que el 29N solo hay dos opciones;: la mentira, la negligencia y la incompetencia de Sánchez, o la verdad, la gestión y la honradez de Feijoo", ha afirmado Lorenzo.

El dirigente popular ha asegurado que Feijóo presentó propuestas para el futuro del país, mientras que Sánchez, en su opinión, no ofreció alternativas durante el enfrentamiento. También ha sostenido que el presidente del Gobierno acudió al debate en una posición de debilidad y salió todavía más perjudicado.

Lorenzo ha trasladado esa valoración al ámbito municipal y ha establecido un paralelismo entre el Gobierno de Sánchez y el de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. Según ha señalado, ambos comparten una forma de hacer política basada en el "relato" frente a la falta de resultados y en la confrontación con el Partido Popular.

"Ayer se certificó que la época socialista llegó a su fin, tanto en España como en A Coruña. Porque Inés Rey copia en todo a Sánchez, como mucho relato y ningún hecho, o el muro contra el PP a pesar de ganar las elecciones", ha manifestado.

El portavoz popular también ha criticado la actividad electoral del PSOE en A Coruña y ha reprochado a la alcaldesa que su primera aparición durante la campaña se produjese en el séptimo día. Lorenzo ha cuestionado que los socialistas puedan pedir el voto sin dar explicaciones sobre los casos que afectan al partido y ha mencionado expresamente a José Luis Ábalos, Koldo García, Jessica Rodríguez, Santos Cerdán, Leire Díez y Óscar Puente.