Incendio este mediodía en la calle Marqués de Pontejos, en A Coruña Quincemil

Los bomberos intervienen en un incendio en la calle Marqués de Pontejos, en A Coruña

Los bomberos de A Coruña intervienen este mediodía en el incendio de una vivienda en la calle Marqués de Pontejos, justo al lado del Mercado de San Agustín.

El aviso se registró sobre las 14:51 horas. Hasta allí se desplazaron dos camiones de bomberos y un vehículo. A lo largo de la calle destaca el fuerte olor a humo y los profesionales accedieron al interior de la vivienda, situada en el número 3 de la calle.

Los bomberos procedieron a ventilar el interior del inmueble, aunque por el momento se desconoce el origen del fuego.

Hasta el lugar se desplazaron también agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, así como una ambulancia del 061.