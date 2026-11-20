Un accidente de tráfico en el que se han visto implicados tres vehículos ha provocado importantes retenciones este viernes por la tarde en la avenida de Alfonso Molina, en A Coruña. El siniestro, un choque por alcance entre los coches, se produjo a la altura de Palavea, frente al centro comercial Alcampo y en las inmediaciones de la antigua Fábrica de Armas.

El primer aviso del accidente se recibió a las 20:10 horas. Según la información inicial, varias personas resultaron heridas leves como consecuencia del impacto. Los tres vehículos se vieron involucrados en una colisión en cadena que obligó a prestar atención a los afectados y generó problemas de circulación en uno de los principales accesos a la ciudad.

El accidente tuvo una incidencia directa en el tráfico de Alfonso Molina, donde se registraron retenciones de aproximadamente medio kilómetro. Las colas llegaron hasta el entorno del puente de A Pasaxe, dificultando la circulación de los conductores que se desplazaban hacia A Coruña en plena tarde del viernes.

📢🔴En A Coruña, un accidente complica su acceso por la AC-11 en San Vicente de Elviña. ➡️Incidente en el P.K 3. ➡️Provoca el corte del carril derecho. https://t.co/6kFnwG2TjF — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 20, 2026

La avenida de Alfonso Molina es una de las principales vías de entrada y salida de la ciudad, por lo que cualquier incidencia en este tramo puede repercutir en la circulación de los vehículos procedentes del área metropolitana. En este caso, el alcance entre los tres coches obligó a extremar la precaución en las inmediaciones de Palavea mientras se atendía el accidente.