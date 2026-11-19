La Xunta y Sada (A Coruña) invertirán 7 millones para reducir el riesgo de inundaciones en el rego Maior

El rego Maior es uno de los puntos de Sada que más preocupa cuando llegan los episodios de lluvias intensas. Para tratar de reducir ese riesgo, la Xunta y el Concello de Sada han acordado invertir 7 millones de euros en una actuación destinada a mejorar la capacidad de drenaje y proteger el núcleo urbano frente a posibles inundaciones.

El conselleiro de Medio Ambiente e Cambio Climático, Nicolás Vázquez Iglesias, y el alcalde de Sada, Benito Portela, firmaron este jueves el convenio de colaboración que permitirá ejecutar las obras. La inversión será financiada al 50% por ambas administraciones.

Uno de los principales objetivos del proyecto será resolver el problema del tramo soterrado del rego Maior que atraviesa el centro urbano, una infraestructura que limita actualmente su capacidad de drenaje y puede agravar los efectos de las lluvias fuertes.

La intervención contempla la apertura de algunos tramos que hasta ahora están canalizados, además de la creación de canales de alivio que permitirán mejorar la evacuación del agua en la zona de la desembocadura y reducir así el riesgo de que se produzcan desbordamientos.

Pero las obras no se limitarán a la gestión del agua. El proyecto también contempla actuaciones de integración urbana, mejora de la movilidad peatonal y rodada, zonas de esparcimiento y nuevos espacios ajardinados en el entorno del rego Maior.

Durante la firma del convenio, Vázquez Iglesias defendió la necesidad de actuar antes de que se produzcan los episodios de inundaciones. "Hay que anticiparse, identificar las zonas vulnerables y desarrollar infraestructuras que minimicen los riesgos", señaló el conselleiro, con el objetivo de proteger tanto los bienes situados en la zona como la seguridad de los vecinos.

El conselleiro de Medio Ambiente e Cambio Climático, Nicolás Vázquez Iglesias, y el alcalde de Sada, Benito Portela Xunta

La actuación se enmarca además en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de Galicia Costa 2021-2027, que incluye el entorno del rego Maior entre las áreas con riesgo potencial significativo de inundación. El plan establece medidas de prevención, protección y preparación frente a posibles desbordamientos, además de sistemas de previsión y alerta temprana.

El proyecto contará también con financiación europea a través del programa Galicia FEDER 2021-2027, dentro de las medidas destinadas a la adaptación al cambio climático, la prevención de riesgos y la protección frente a las inundaciones.