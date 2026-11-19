Vito Quiles, en un acto de la Universidad de Tenerife que acabó con protestas. Alberto Valdés / EFE

La plaza de María Pita volverá a ser escenario de dos convocatorias enfrentadas. Esta vez, el protagonista será Vito Quiles, que incluirá A Coruña en su gira 'Tour combativos II', bajo el lema 'Mafia o patria'. Frente a su presencia, Galiza Nova ha anunciado una concentración de rechazo para este viernes 20 de noviembre.

El acto de Quiles está previsto para las 18:00 horas. El comunicador, trabajador del medio digital Estado de Alarma (EDA TV) y vinculado a sectores de la derecha y la extrema derecha, ha llamado a participar a "todos los jóvenes y patriotas de Galicia para unir fuerzas en el norte y echar a Pedro Sánchez el próximo 29-N". En el encuentro también participará su amigo y representante legal, el abogado Xaime da Pena.

Por su parte, Galiza Nova ha convocado una protesta a las 17:00 horas en la misma plaza. "O odio non é benvido na Galiza!", comienza el mensaje publicado en sus redes sociales, en el que acusa a Quiles de acudir a Galicia "para insultar e alimentar os discursos de odio e reaccionarios". La organización juvenil nacionalista llama a movilizarse frente a "as mensaxes ultra-españolistas e de odio" y cierra su convocatoria con el lema "Fronte ao fascismo españolista, mocidade nacionalista organizada!".

🚨 URXENTE: O ODIO NON É BENVIDO NA GALIZA! Vito Quiles vén ao noso país para insultar e alimentar os discursos de odio e reaccionarios. Pero GALIZA É ANTIFASCISTA. Chamamos á mocidade galega a mobilizarse e combater as mensaxes ultra-españolistas e de odio. Fronte ao fascismo españolista, mocidade nacionalista organizada! Praza de María Pita, A Coruña Venres 20, 17:00h — Galiza Nova (@galizanova) November 19, 2026

No es la primera vez que una visita de figuras vinculadas a la extrema derecha provoca movilizaciones en A Coruña. Las últimas convocatorias de dirigentes de Vox también estuvieron acompañadas de protestas. La más tensa fue la de Santiago Abascal, que terminó derivando en una espiral de violencia con cargas policiales y disturbios en distintos puntos de la ciudad que se prolongaron hasta la madrugada, pese a que el acto había comenzado durante el día.

Días después, la visita de Jorge Buxadé también provocó una concentración en contra. En aquella ocasión, los manifestantes intentaron llegar hasta el lugar donde se celebraba el acto, pero el dispositivo policial les impidió avanzar.

Ahora, Galiza Nova vuelve a llamar a la movilización ante la llegada de Quiles, en una jornada en la que María Pita acogerá dos convocatorias separadas por apenas una hora.

Más concentraciones

Otras organizaciones como Coordinadora da Mocidade Socialista ha publicado una concentración alternativa a la presencia del comunicador. La cita será a las 16:00 en Plaza de Vigo, tratando de avanzar hasta el lugar donde tendrá lugar la charla.

La convocatoria de dos concentraciones diferentes rompe la unidad de acción que hasta la fecha habían mostrado las organizaciones, cuando citaban en el mismo lugar y hora a sus seguidores. En esta ocasion, además, han empleado dos carteles diferentes pero con un distintivo único: la figura de Quiles, boca abajo, y tachado.