La curiosa coincidencia en un instituto de A Coruña: simulacro un día después de la falsa alarma de bomba

La jornada de ayer tardará en olvidarse en A Coruña. Una cascada de emails a los directores de la mayor parte de los centros coruñeses amenazaban con que las instalaciones estaban minadas y para salvar a los estudiantes debían evacuar inmediatamente.

Casi todos los menores en edad escolar de la ciudad se encontraron en la calle, sin abrigo ni mochila, ya que pensaron que se trataba de un simple simulacro, en un día de lluvia y viento.

Hoy en el Instituto Rosalía Mera volvían a sonar las alarmas ante las caras de incredulidad del alumnado. Esta vez, sí, solo un simulacro.

Y es que la casualidad ha hecho que lo tuvieran programado desde hace más de dos semanas, tal y como explican fuentes del centro. Los bomberos, los encargados de gestionar los simulacros de evacuación, dan cita con mucha antelación y se desplazan el mismo día del evento hasta el colegio.

Por suerte, o por desgracia, si les preguntamos a algunos alumnos, hoy han vuelto en unos minutos al aula y no han tenido que volver a perder clase.

Estos simulacros son los que sirven precisamente para que, en días como ayer, alumnos y cuerpo docente evacúen el instituto de manera rápida y eficiente, como de hecho pasó. Es una especie de entrenamiento para los momentos de crisis real, aunque luego se trate, felizmente, de una falsa alarma.