Cuenta atrás para la Navidad: A Coruña ultima el mercadillo de María Pita con la llegada del tiovivo

La Navidad sigue tomando forma en A Coruña. Con las calles de la ciudad listas para el encendido del alumbrado el próximo 4 de diciembre, los operarios ultiman el mercado navideño de la plaza de María Pita y los adornos en la fachada del Concello, que abrirá al público ese mismo día.

Este jueves, 19 de noviembre, varios operarios trabajan en el montaje del tiovivo que presidirá junto al tren polar y al "Jardín de Navidad" la zona destinada a las familias y los más pequeños de la casa. Así es que desde esta mañana la estructura del carrusel se deja ver en la plaza junto a la caseta de compra de tickets.

En paralelo, otros operarios desempaquetan guirnaldas verdes que empiezan a adornar las 6 casetas destinadas a los 13 establecimientos hosteleros de la ciudad que formarán parte del mercado, así como de las pérgolas cubiertas que resguardarán a los visitantes en caso de mal tiempo. También empiezan a aparecer los primeros arbolitos de Navidad que acompañarán al enorme árbol de unos 12 metros dispuestos desde hace semanas en el centro de la plaza.

Asimismo, se ha empezado a decorar la fachada del Palacio de María Pita que desde hoy luce en su lateral izquierdo guirnaldas verdes con lazos rojos. Un operario está siendo el encargado de sujetar estas decoraciones a la parte superior del edificio.

El mercado de Navidad mantiene la tradicional casa de Papá Noel y, como novedad, instalará un punto para hacerse selfies con el fin de llevarse un recuerdo de las fiestas, tal y como explicaba la alcaldesa, Inés Rey, cuando avanzaba cómo sería la nueva "Praza do Nadal".

También habrá un palco de música en el que se desarrollará la programación festiva que será diaria en la plaza de María Pita hasta el 5 de enero, día de la cabalgata de Reyes.

Epicentro de la Navidad

La organización del mercado de estas Navidades lleva preparándose desde enero, después de las críticas recibidas por el mercado del año pasado. Ya en julio, este medio informaba de que la empresa de Coirós Emiced Diseño Integral SL sería la encargada del alquiler y la instalación de las casetas.

La compañía gallega fue seleccionada tras presentar la oferta considerada más ventajosa. Con todo, este año el Concello busca que el mercado navideño de este año atraiga a quienes realizaron las críticas pasadas y que destaque por su oferta de actividades y propuestas para disfrutar de la temporada festiva en la ciudad.