La carrera hacia el 29N en A Coruña: el resumen de campaña de este jueves 19 de noviembre

Los partidos políticos han continuado este jueves con sus actos de campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en A Coruña. Las formaciones han desplegado distintas actividades por la ciudad, desde encuentros con sectores económicos y visitas a comercios hasta repartos de propaganda y actos con representantes nacionales.

El Partido Popular ha contado con la presencia de Juan Bravo, vicesecretario nacional de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, mientras que el ministro Pablo Bustinduy ha visitado Monte Alto en representación del Frente Amplio. Podemos también ha reunido a sus simpatizantes en la plaza de Pontevedra con su secretaria general, Ione Belarra.

Vivienda y autónomos

El presidente del PP de A Coruña y candidato a la Alcaldía, Miguel Lorenzo, ha participado junto al vicesecretario nacional de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, en un encuentro con representantes del sector inmobiliario. Posteriormente, ambos han recorrido varios comercios de la ciudad para conocer la situación de los autónomos, acompañados por los candidatos Tristana Enseñanza y Gonzalo Mora.

Lorenzo ha responsabilizado a los gobiernos de Pedro Sánchez e Inés Rey de las dificultades de acceso a la vivienda y ha defendido las propuestas populares para cambiar la situación. Entre sus compromisos si llega a María Pita figuran derogar la zona tensionada, impulsar más vivienda pública, agilizar las licencias urbanísticas y conceder ayudas para rehabilitar inmuebles.

"El debate no debe ser cómo exprimir más el bolsillo de los ciudadanos, sino cómo gestionar de forma más eficiente", ha afirmado el candidato, que también se ha comprometido a reducir los impuestos y las tasas municipales.

Por su parte, Juan Bravo ha defendido el proyecto de Alberto Núñez Feijóo para construir un millón de viviendas, con medidas como una nueva ley del suelo, licencias en 90 días y rebajas fiscales para los jóvenes. El dirigente también ha reivindicado las 45 medidas del PP para apoyar a los autónomos, entre ellas la cuota cero para nuevos negocios y la reducción de impuestos.

La actividad popular continuará este jueves en Culleredo, donde el partido celebrará a las 20:00 horas un mitin en el Edificio de Servicios Múltiples de O Burgo. Intervendrán la presidenta local, Izaskun García; la responsable de Vivienda e Infraestructuras de la Xunta, María Martínez Allegue, y Fabiola García, candidata número dos al Congreso por la provincia de A Coruña.

Reparto en Elviña

El PSOE ha desarrollado su actividad electoral de este jueves en el mercado de Elviña, donde ha organizado un reparto de material informativo de campaña. La convocatoria ha contado con la participación de la alcaldesa de A Coruña y secretaria general de la agrupación local, Inés Rey, y de varios representantes socialistas.

También han acudido Jesús Fernández, candidato al Congreso; Gema Fernández, candidata al Senado; Bernardo Fernández Piñeiro, secretario general provincial del PSdeG, y Silvia Longueira, parlamentaria autonómica, además de militantes y simpatizantes de la formación.

El BNG sigue su agenda

El BNG ha organizado dos repartos de material informativo para acercar sus propuestas a los vecinos de A Coruña. La primera convocatoria ha tenido lugar a las 12:00 horas en la calle Barcelona, en el cruce con la avenida de As Conchiñas, mientras que la segunda se ha celebrado a las 17:00 horas en el Obelisco.

Por otra parte, Galiza Nova ha organizado para las 20:00 horas un acto con propuestas dirigidas a la comunidad LGTBI en el local Claro Boba, situado en la calle del Socorro.

Bustinduy visita Monte Alto

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha visitado este jueves el barrio de Monte Alto, entre otros puntos de la ciudad, para defender las propuestas del Frente Amplio en materia de vivienda y reclamar una mayor intervención pública en el mercado inmobiliario.

Durante su intervención, ha contrapuesto la especulación inmobiliaria con la necesidad de garantizar el acceso a un hogar para las clases trabajadoras. Bustinduy ha denunciado que viviendas levantadas por el esfuerzo de las clases populares terminan convertidas en residencias de lujo, con precios que dificultan cada vez más el acceso a los vecinos.

"El lucro, la especulación y los beneficios amontonados por unos pocos son los desvelos, la angustia y la ansiedad de las clases trabajadoras", ha señalado.

Entre las medidas defendidas por el ministro figuran la expropiación del parque inmobiliario de los fondos buitre, la creación de un impuesto para los grandes propietarios y duplicar la inversión en políticas sociales de vivienda. También ha pedido movilización para el 29 de noviembre y ha situado a A Coruña entre las provincias donde el resultado puede ser determinante para el reparto de escaños.

Podemos visita la ciudad

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha participado en un acto electoral en la plaza de Pontevedra, donde ha pedido el voto para la alianza republicana que representan Irene Montero y Gabriel Rufián.

Belarra ha defendido la necesidad de una izquierda estatal fuerte para impulsar cambios en materia de vivienda, empleo y derechos sociales. Durante su intervención, ha criticado tanto las propuestas del Partido Popular y Vox como la falta de ambición del PSOE en determinadas políticas.

La dirigente ha defendido convertir los pisos turísticos en viviendas para familias y expropiar inmuebles en manos de grandes propietarios para destinarlos al alquiler social. También ha cuestionado el gasto en defensa y ha reclamado revertir el rearme.

"El voto útil es el que sirve para bajar los alquileres, para que la vivienda se pueda pagar y para que la gente tenga trabajos dignos", ha afirmado Belarra.