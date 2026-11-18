Así vivió la amenaza por bomba el Liceo la Paz de A Coruña: "Vinimos todos los padres de golpe, fue un caos"

"Yo estaba en una reunión y tuve que colgarles", cuenta una madre al recordar el momento en el que leyó el correo. Muchos ya estaban al tanto de que se habían producido amenazas de bomba en varios centros de la ciudad. Y es que, según ha podido confirmar este medio a través del 112, los avisos se recibieron entre las 11:50 y las 13:00 horas en A Coruña, Santiago, Lugo, Viveiro, Monforte y A Baña.

La noticia de los desalojos de más de una quincena de centros en toda la ciudad ya había llegado a oídos de muchos padres e incluso del personal de los colegios, por lo que la voz de alarma no tardó en correr.

La palabra "bomba" tampoco tardó en llegar hasta los oídos de los alumnos del Liceo la Paz en Matogrande. "Pensábamos que era un simulacro, pero después nos dijeron que era por un aviso de bomba", cuentan unas pequeñas, todavía excitadas por lo ocurrido.

El susto fue inevitable, tanto para los padres como para los alumnos. "Al principio nos alegramos porque nos perdíamos inglés, pero luego nos asustamos un poco", añade una de las niñas.

"Vinimos todos de golpe, fue un caos", cuenta uno de los padres. Y es que, en cuanto se mandó el correo, las familias comenzaron a llegar de golpe para recoger a los alumnos. Estos aguardaban, en su mayoría, en la entrada principal del centro. Algunos se resguardaban de la lluvia como podían, pero muchos terminaron empapados.

"Salimos corriendo sin las mochilas y sin las chaquetas", cuentan algunas alumnas. Esperaban junto a sus padres a las puertas del centro, pendientes de si les volvían a dar permiso para entrar y recoger sus cosas. No ocurrió.

Incluso una joven docente en prácticas se tuvo que volver a casa después de que le comunicaran que esa tarde ya no trabajaba. "Yo entraba ahora a trabajar, pero ya no me dejaron pasar", cuenta.

Suspensión de clases

Otros que tampoco sabían muy bien qué hacer eran los trabajadores del centro y del comedor. También ellos aguardaban a las puertas a la espera de nuevas indicaciones.

Muchos jóvenes tenían móvil y pudieron avisar a sus padres para que fueran a buscarlos. Otros, en cambio, se dejaron el teléfono dentro de las aulas. "Tendremos que volver mañana a por ellos", comentaban algunos.

Mientras tanto, miembros de los TEDAX se desplazaban a centros como el de la Compañía de María, mientras Policía Nacional y Policía Local continuaban desplegadas en otros puntos, como el Liceo, a la espera de poder acceder y comprobar la situación.