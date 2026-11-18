Los especialistas en desactivación de explosivos de la Policía Nacional, conocidos como TEDAX, detonaron este miércoles de forma controlada y preventiva una mochila sospechosa localizada en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Paseo das Pontes. La intervención se produjo después de las amenazas recibidas en distintos centros educativos de Galicia y otras localidades españolas, aunque finalmente se comprobó que el objeto no contenía ningún artefacto explosivo.

El operativo se desarrolló a primera hora de la tarde y contó con la participación de efectivos de la Policía Local, que desplegaron un dispositivo en las inmediaciones de las instalaciones para garantizar la seguridad durante la intervención. La presencia policial en el entorno del centro herculino respondió al protocolo preventivo activado ante la aparición de la mochila y la necesidad de que los especialistas pudiesen examinarla sin riesgos.

Los TEDAX se desplazaron hasta el CIF Paseo das Pontes para hacerse cargo de la situación. Tras evaluar el objeto, procedieron a realizar una detonación controlada como medida de precaución. La actuación permitió descartar que se tratase de un explosivo, por lo que el incidente quedó finalmente en una falsa alarma.

La intervención se enmarca en el dispositivo de seguridad desplegado durante este miércoles después de que numerosos centros educativos recibiesen avisos y amenazas que motivaron la actuación de las fuerzas policiales. La situación obligó a revisar instalaciones, recoger objetos sospechosos y activar diferentes protocolos de prevención en varios puntos de Galicia.

Un amplio dispositivo

La Policía Nacional ha recogido más de 40 centros educativos afectados por estas incidencias en distintos municipios gallegos. A Coruña concentra la mayor parte de los casos, con 31 colegios incluidos en el balance policial. La relación facilitada también recoge dos centros en Santiago de Compostela, uno en Brión y otro en A Baña.

En la provincia de Pontevedra se contabilizan otros dos centros, mientras que en Lugo figuran tres. La relación se completa con tres centros en Viveiro y uno en Monforte de Lemos. Estas cifras reflejan la extensión territorial de las actuaciones policiales durante una jornada en la que los avisos obligaron a movilizar efectivos y revisar instalaciones educativas.

En A Coruña, la Policía tuvo que intervenir en 31 centros, una cifra que sitúa a la ciudad como el principal foco de las actuaciones recogidas en el balance. Los avisos generaron preocupación entre las comunidades educativas y obligaron a activar medidas preventivas mientras los agentes comprobaban las distintas situaciones comunicadas.