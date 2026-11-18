El susto por la amenaza de bomba en los colegios de A Coruña: "Fue como una película, pero de las malas"

"Fue un poco de película, pero de las malas". Así resumen Jairo y Matías, alumnos del colegio Urbano Lugrís, los momentos vividos este miércoles en A Coruña, después de que una amenaza de bomba obligase a desalojar una veintena de centros educativos de la ciudad. La alerta provocó escenas de incertidumbre entre escolares y familias, que recibieron comunicaciones de los colegios para que acudiesen a recoger a los menores mientras se activaban los protocolos de seguridad.

La amenaza afectó a centros de distintos puntos de la ciudad. Entre los colegios que tuvieron que hacer frente a esta situación figuran Ramón de la Sagra, Otero Pedrayo, La Torre, Prácticas, Compañía de María, Zalaeta, Raquel Camacho, Liceo, Santa María del Mar, Rosalía Mera, Esclavas, Curros Enríquez, Labaca, Dominicos Novo Mesoiro, Wenceslao, Salgado Torres, Dominicos, Anxo da Guarda y Urbano Lugrís. También fue desalojado el CEIP Eusebio da Guarda, donde la Policía se presentó durante la tarde.

La situación sorprendió a muchas familias en plena jornada laboral. María, madre de un alumno de Grande Obra, explica que recibieron un aviso en el que se informaba de la amenaza de bomba y se pedía a los progenitores que acudiesen a recoger a los niños cuando les fuese posible. "Nos avisaron de que había un aviso de bomba y que teníamos que venir a por ellos en cuanto pudiéramos", cuenta.

La mujer tuvo que salir del trabajo para dirigirse al colegio y recoger a su hijo. El pequeño se asustó un poco al conocer lo que estaba sucediendo, aunque terminó tomándose la situación como si fuese un juego.

En el CEIP Eusebio da Guarda, la evacuación también generó momentos de preocupación. Una madre explica que el centro envió un comunicado a las familias alrededor de las 15:00 horas y que apenas veinte minutos después apareció la Policía para proceder al desalojo. La progenitora reconoce que su hijo está asustado por lo ocurrido y que la escena fue especialmente difícil para algunos de los escolares.

"Salieron rápido todos y había niños llorando", explica sobre los momentos que se vivieron durante la evacuación.

En el Urbano Lugrís, Jairo y Matías cuentan que los alumnos tuvieron que salir de las aulas y permanecer en el patio mientras se gestionaba la amenaza. "Tuvimos que salir al patio y ahora nos dejaron ir", explican. Después de permanecer fuera de las clases, recibieron permiso para marcharse.

Una jornada poco habitual que dejó imágenes de familias acudiendo a los colegios para recoger a sus hijos y de escolares que, pese a la incertidumbre inicial, pudieron abandonar los centros. Para Jairo y Matías, la experiencia se resume en una frase: "Fue un poco de película, pero de las malas". Por el momento, todo apunta a que podría tratarse de una falsa amenaza.