La mesa propone adjudicar a Valoriza la gestión de la planta de residuos de Nostián, en A Coruña

La mesa de contratación del Ayuntamiento de A Coruña ha propuesto adjudicar a Valoriza el contrato para la remodelación y explotación de la planta de tratamiento de residuos de Nostián. La propuesta llega después de que los servicios municipales hayan comprobado que la oferta presentada por la compañía cumple los requisitos establecidos en el procedimiento de licitación.

De esta forma, el concurso da un nuevo paso después de varios meses de tramitación y de que el primer procedimiento quedase desierto al no presentarse ninguna empresa interesada. La nueva licitación consiguió atraer finalmente una propuesta, cuya existencia confirmó la alcaldesa, Inés Rey, tras finalizar el plazo de presentación de ofertas el pasado 25 de septiembre.

La regidora había evitado entonces desvelar la identidad de la compañía y las condiciones de su propuesta, a la espera de que avanzase el análisis administrativo. Posteriormente, fuentes municipales confirmaron que la oferta correspondía a Valoriza, una de las empresas con presencia en el sector de los servicios medioambientales y la gestión de residuos.

La propuesta de la mesa de contratación supone un avance hacia la adjudicación, aunque el procedimiento deberá completar los trámites administrativos correspondientes antes de formalizarse el contrato. La concesión contempla la gestión de las instalaciones durante un periodo de 25 años y un importante proyecto de remodelación y modernización de la planta.

El contrato tiene un valor estimado global de 736 millones de euros, mientras que el importe de la concesión se sitúa en torno a los 350 millones de euros, sin impuestos. Se trata de una de las principales operaciones municipales en materia de gestión de residuos, tanto por su duración como por el volumen económico previsto.

Desierto el primer concurso

El nuevo procedimiento se puso en marcha después de que la primera licitación no recibiese ninguna oferta. El Ayuntamiento tuvo que revisar las condiciones económicas y técnicas del concurso con el objetivo de hacerlo más atractivo para los operadores especializados y facilitar que alguna compañía asumiese la remodelación y explotación de Nostián.

El proceso estuvo marcado también por varias ampliaciones del plazo de presentación de propuestas. Finalmente, el Ayuntamiento fijó el 25 de septiembre como fecha límite para concurrir al concurso, que recibió una única oferta, la de Valoriza.

La planta de Nostián lleva varios años pendiente de una nueva concesión estable que permita abordar su modernización y garantizar su funcionamiento a largo plazo. La propuesta de adjudicación a Valoriza abre ahora una nueva etapa en un procedimiento que busca asegurar el futuro de una infraestructura fundamental para el tratamiento de los residuos de A Coruña y su entorno.