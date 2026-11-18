Un hombre se aventura a meterse en el agua de Riazor en A Coruña a pesar de la alerta naranja

Sobre las 11 de la mañana de hoy muchos coruñeses se han acercado al rompeolas y al paseo marítimo para disfrutar del espectáculo que nos ha ofrecido el mar ante el temporal marítimo. Observaban sorprendidos cómo un hombre decidía pasar la duna de protección, saltarse todas las prohibiciones y recomendaciones y acercarse al agua.

En la orilla y descalzo ha dejado que las olas le fueran mojando hasta llegar a la cadera. Incluso, ha aprovechado para echarse agua en la cara y los brazos. Los paseantes, atónitos ante la temeridad de este hombre han llamado al 112 para reportar que "parece que no está en plenas condiciones tampoco". Ya que se tambaleaba.

"No es muy normal lo que está haciendo" comentaban los curiosos. Recordaban, incluso el caso reciente de una chica a la que tuvieron que sacar haciendo una cadena humana y el peligro que supone el mar.

Ha tenido suerte de que no se lo llevara el mar Quincemil

Antes de que los servicios de emergencia pudieran llegar al lugar de los hechos, afortunadamente, el hombre decidía que ya se había bañado lo suficiente por el momento y salía por su propio pie del arenal. Pasando por delante, precisamente, de uno de los carteles que el Concello ha colocado con recomendaciones básicas ante un temporal, como no bajar a la arena y, por supuesto, no bañarse.

Mientras se alejaba de Riazor, el hombre le hacía un corte de manga al mar mientras balbuceaba algo ininteligible. Sin embargo, parece que esta vez, a pesar del enfado del individuo, el mar no ha ganado.