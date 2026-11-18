El director del Curros Enríquez de A Coruña: "Como hacemos simulacros, los niños estaban tranquilos

La alarma provocada por las falsas amenazas de bomba en varios centros educativos de A Coruña este miércoles por la mañana fue vivida con distinta intensidad en las instalaciones afectadas. La comunidad docente, con los directores y directoras al frente, transmitió calma al alumnado que en ese momento estaba en el colegio.

En el centro Curros Enríquez, en Monte Alto, sonó por megafonía en las aulas una música que solo se activa cuando se produce una incidencia que motiva la evacuación del colegio.

“En ese momento, los profesores piden con orden a los niños y niñas que se aparten de sus pupitres y salgan de clase sin prisas, con calma. Es el protocolo que tenemos, y se siguió ordenadamente”, cuenta el director del colegio Curros Enríquez, Antonio Leonardo Pastor.

El responsable del centro comenta que todos los años se hace un simulacro por situación de emergencia. “Los niños saben lo que tienen que hacer para no tener miedo”, dice. Y hoy no lo tuvieron: “Se manifestaron tranquilos, en general no se alteraron. Ayudó que conociesen los simulacros”.

El aviso de la amenaza se conoció sobre las 13:30 horas, “cuando las clases estaban terminando”, por lo que los alumnos ya no volvieron a las aulas. Los de Educación Infantil fueron llevados a la parte trasera del edificio en la avenida de Hércules y los de Primaria, al Campo de Marte.

Antes de las dos de la tarde había algunas familias que se acercaron al colegio para recoger directamente a sus hijos. La dirección del centro decidió cancelar el servicio de comedor y las actividades extraescolares, señala Pastor.

Al centro acudió una patrulla de la Policía Nacional cuando se conocieron las amenazas de bomba. Un perro policial y un agente especialista en desactivación de artefactos explosivos (Tedax) permanecían en el lugar a primera hora de la tarde para inspeccionar las instalaciones.