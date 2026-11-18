Así es el día a día de los bomberos de Arteixo (A Coruña): "Tenemos que priorizar, solo hacemos una salida a la vez"

Los bomberos comarcales de Arteixo llevan poco más de un mes operando desde las instalaciones del nuevo parque, situado en el polígono de Morás. A pesar de los problemas con la presión del agua dentro del parque, que convierte en toda una odisea el rellenar los camiones para la lucha contra los incendios, los 19 bomberos que integran la plantilla, y que en los próximos meses se ampliará hasta 25, celebran una mudanza necesaria a una ubicación más cómoda y espaciosa con respecto al antiguo parque de Sabón.

Un minuto puede marcar la diferencia a la hora de salvar una vida. "Aquí se llega mejor, no tenemos que atravesar el atasco de Inditex y tenemos un acceso más rápido a la A6 que es nuestra principal vía para movernos a las emergencias", señala uno de los cabos de guardia del parque, que prefiere mantener su identidad en el anonimato y que recibe a Quincemil en el parque.

Y es que este parque no solo cubre las emergencias de Arteixo, sino que también Cambre, Culleredo, Carral y Oleiros. No obstante, este último concello dispone de un servicio de emergencias propio, por lo que los bomberos de Arteixo se desplazan allí solo en casos puntuales. "Las principales actuaciones que llevamos a cabo son incendios provocados por sartenes o ollas al fuego, accidentes de tráfico con personas atrapadas", indica el bombero.

Camión del parque comarcal de bomberos de Arteixo Quincemil

Las nuevas instalaciones del parque cuentan con un puesto de mando, donde se reciben las urgencias y, posteriormente, se gestionan; despachos para los puestos de mando, un aula de formación, un garaje para los vehículos, dormitorios, vestuarios con duchas y taquillas, un gimnasio y un espacio exterior de prácticas. Además, disponen de una sala para dejar la ropa y el material utilizados en los incendios, integrada dentro de un circuito que permite que los bomberos puedan dirigirse desde allí a las duchas sin entrar en contacto con otras estancias del complejo, para evitar posibles contaminaciones.

"Ahora mismo estamos sin sargento porque el anterior se jubiló", cuenta. En estos momentos, el parque cuenta con tres bomberos por turno de guardia de 24 horas. "Debemos ser unos 19 bomberos. Ahora estamos con personal de bolsa. Supuestamente, el año que viene sacan a concurso más plazas y seremos cinco por guardia".

Una guardia empieza a las 09:00 horas y termina a la misma hora del día siguiente. "Siempre hay un tiempo en el que nos solapamos, unos 15 minutos, entre los que llegamos y los que se van para contarnos las novedades y lo que ha pasado durante esa guardia", explica el cabo.

Cocina del parque de bomberos de Artexio Cedida

Después, durante la mañana y la tarde, revisan los materiales de los camiones, anotan los kilómetros y realizan prácticas y labores de mantenimiento, siempre que no haya una emergencia. "Aquí cuando ocurre algo hay que dejar lo que estés haciendo, prepararse rápido y salir", dice.

Problemas de agua

El pasado viernes, Quincemil informaba de que el nuevo parque de bomberos presenta problemas para el abastecimiento de agua. La presión es tan baja que no pueden llenar los camiones. "Es un fallo, y parece un chiste, pero estamos en un parque de bomberos que no tiene presión de agua", indicaba a este mismo bombero.

Un problema que se atribuye a que el polígono industrial está todavía sin terminar y sin entregar al Concello de Arteixo por parte de Xestur, dependiente de la Xunta de Galicia. "El polígono todavía se está construyendo y tenemos dos grandes problemas: estamos bastante altos y tenemos a Estrella Galicia al lado, que roba toda la presión de agua, aunque ellos tienen grifo propio desde Cecebre", señalaba.

Gimnasio del parque de bomberos de Arteixo Cedida

De manera que para cargar los camiones de agua, estos bomberos están teniendo que hacerlo en hidrantes públicos. "Es triste, pero para llenar los camiones este hidrante no nos sirve. Los tenemos que llenar de camino al parque cuando volvemos de un incendio. Paramos en un hidrante público de los que ves por la carretera para llenar. Aquí, la presión es un chorrito de manguera de jardín, que si intentas llenar un camión te tiras una hora", relata el bombero.

La solución a este problema, según Luis Barca, gerente del Consorcio Provincial de Bomberos, pasaría por dar de alta unas bombas de bombeo e instalar su correspondiente suministro eléctrico. Pero, para ello antes hay que superar un trámite administrativo y que la Xunta entregue a Arteixo el polígono

Una sola salida

El 98% de las llamadas de emergencia les llegan a través del 112. El principal desafío al que se enfrentan es que, al contar con una única dotación de tres bomberos por guardia, "solo pueden realizar una salida a la vez". Por ello, tienen que priorizar entre los distintos sucesos que se producen y decidir cuáles requieren una intervención más urgente.

"Priorizamos unas sobre otras", apunta. De hecho, durante la realización de esta entrevista, el cabo recibió una llamada por un niño atrapado en el interior de una vivienda, por lo que tuvieron que dejar todo lo que estaban haciendo y salir para realizar el rescate.

"A este tipo de salidas vas con un traje técnico, más ligero, que te permite moverte rápido y no necesitas protección contra el fuego. Si estando allí nos llaman de otro sitio por un incendio, no podemos volver al parque, cambiarnos y desplazarnos hasta allí. Así que se moviliza a otro parque", explica.

Puesto de guardia del parque de bomberos de Arteixo Cedida

Esta situación puede generar dificultades, especialmente cuando las emergencias se producen en zonas limítrofes con A Coruña. Según señala el cabo, cuando el aviso procede de municipios como Culleredo u Oleiros, lo lógico por proximidad sería movilizar también a los bomberos de la ciudad herculina.

Sin embargo, considera que en ocasiones existe cierta reticencia a recurrir a otros parques que no pertenecen al Consorcio. "No ocurre lo mismo cuando el aviso se produce en Carral, donde la cercanía con el parque comarcal de Ordes permite recurrir a sus efectivos", apunta.

Falsas alarmas

Esta limitación también condiciona la decisión de acudir a determinadas emergencias, ya que deben tener en cuenta que podrían recibir otro aviso más urgente mientras están interviniendo. Además, las falsas alarmas o las llamadas por situaciones que no requieren realmente su intervención pueden dejarles ocupados cuando sí se produce una emergencia.

"Nos hemos encontrado con ocasiones de 'se me ha cerrado la puerta y tengo una pota al fuego'. Vas con toda la prisa porque puede liarse la mundial, subes con el traje de intervención porque te puedes encontrar con un incendio y, cuando entras, no hay ninguna pota al fuego", relata. En algunos casos, explica, se trata de personas que llaman a los bomberos para evitar tener que pagar a un cerrajero.

Esta limitación también condiciona la decisión de acudir a determinadas emergencias, ya que deben tener en cuenta que podrían recibir otro aviso más urgente mientras están interviniendo. Además, las falsas alarmas o las llamadas por situaciones que no requieren realmente su intervención pueden dejarles ocupados cuando sí se produce una emergencia.