A Coruña encenderá las luces de Navidad el próximo viernes 4 de diciembre. Ese mismo día abrirá al público el mercadillo navideño situado en la plaza de María Pita, que contará con un gran árbol decorado con luces y ornamentos, además de una amplia oferta de ocio, cultura y gastronomía.

La fecha elegida por el Concello para dar el pistoletazo de salida a la temporada festiva será casi una semana después de la cita electoral, prevista para el 29 de noviembre.

Así lo ha anunciado este miércoles, 18 de noviembre, la alcaldesa, Inés Rey. Aunque, por el momento, se desconoce quién será la persona encargada de pulsar el botón del encendido.

El año pasado, la ciudad adelantó el encendido al viernes 28 de noviembre, también antes del puente de la Constitución. La fecha coincidió con la presencia en la ciudad del exfutbolista del Deportivo Bebeto, que fue el encargado de pulsar el botón que iluminó la ciudad.

Asimismo, también han recordado que está prevista una programación diaria en la plaza de María Pita hasta el 5 de enero, día de la cabalgata de Reyes.