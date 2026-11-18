La Casa de los Juguetes regresa esta Navidad a A Coruña: abrirá del 1 de diciembre al 5 de enero

El Concello da Coruña, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), pondrá en marcha el próximo 1 de diciembre una nueva edición de la Casa de los Juguetes, una iniciativa que promueve la economía circular, el consumo responsable y la reutilización durante la campaña de Navidad. El espacio permanecerá abierto hasta el 5 de enero en las instalaciones de la OMIC, situadas en la calle Costa da Palloza, 8.

La propuesta ofrece a las familias la posibilidad de dar una segunda vida a los juguetes que ya no utilizan mediante un sistema de intercambio gratuito. Las personas participantes podrán entregar juguetes en buen estado y recibir cupones para escoger otros artículos disponibles en el espacio, fomentando así hábitos de consumo más sostenibles y colaborativos.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, destacó el valor educativo y social de esta iniciativa. "La Casa de los Juguetes nos ayuda a reflexionar sobre otras formas de consumir, especialmente en una época como la Navidad. Es una propuesta que combina sostenibilidad, solidaridad y educación en valores, demostrando que reutilizar también es una forma de cuidar el medio ambiente y de compartir con la comunidad".

Además del espacio de intercambio, la programación incluirá numerosos talleres, actividades lúdicas y cuentacuentos dirigidos a niños y niñas de entre 4 y 9 años. Todas las actividades serán gratuitas y las inscripciones se realizarán en la propia Casa de los Juguetes quince minutos antes de su comienzo.

A lo largo de diciembre y de los primeros días de enero se desarrollarán propuestas como 'Una Navidad con segunda vida', 'Los juguetes inventados', 'Juegos de mesa que renacen', 'Pequeños reparadores', 'La ecoorquesta', 'Hospital de cuentos', 'Cuentos con nueva vida' o 'La ciudad de las segundas oportunidades', todas ellas orientadas a promover la creatividad, la reutilización de materiales y el consumo responsable.

La Casa de los Juguetes abrirá de lunes a viernes de 11:00 a 18:30 horas y los sábados de 11:00 a 14:00 horas. Permanecerá cerrada los domingos, así como los días 25 de diciembre y 1 de enero. Además, habrá aperturas especiales el 8 de diciembre y los días 24 y 31 de diciembre.

Toda la información sobre el funcionamiento del espacio, las normas de intercambio y la programación completa de las actividades está disponible en la página web de la OMIC.