La campaña electoral del 29N continuó este miércoles en A Coruña con una jornada marcada por los mensajes del PP y el PSdeG, que centraron buena parte de sus actos en defender sus respectivos proyectos políticos. Mientras los populares apelaron al cambio de Gobierno que representa Alberto Núñez Feijóo, los socialistas alertaron de un posible retroceso en materia de derechos sociales si el Partido Popular llega a La Moncloa.

El PP reunió por la tarde en el hotel Attica 21 al secretario general nacional de la formación y cabeza de lista al Congreso por la provincia, Miguel Tellado, y al presidente local del partido y candidato a la Alcaldía, Miguel Lorenzo. El acto sirvió para reforzar el mensaje de los populares de cara a la cita electoral y para vincular un eventual cambio en el Gobierno central con sus aspiraciones políticas en A Coruña.

Lorenzo defendió que el 29 de noviembre será una oportunidad para respaldar a Feijóo y sentar las bases de un cambio político también en la ciudad en las elecciones municipales de mayo. "El 29N rescatemos a España como primer paso para rescatar A Coruña en mayo", afirmó.

El candidato popular sostuvo que la ciudadanía busca "sentidiño, rigor y estabilidad" y aseguró que un Gobierno presidido por Feijóo permitiría facilitar el acceso a la vivienda, aliviar la presión fiscal y favorecer el emprendimiento. También reivindicó la relación del líder nacional con A Coruña y consideró que la ciudad necesita un presidente del Gobierno que conozca sus necesidades y haya demostrado su compromiso con las inversiones.

En clave local, Lorenzo aseguró que, si alcanza la Alcaldía, trabajará conjuntamente con Feijóo desde el Gobierno central y con Alfonso Rueda desde la Xunta para favorecer que los jóvenes puedan quedarse en la ciudad, las familias desarrollen aquí sus proyectos de vida y las empresas tengan oportunidades de crecimiento.

Por su parte, el PSdeG desarrolló dos actos en A Coruña con su secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, como protagonista. El primero tuvo lugar por la mañana en un piso de la Fundación 26 de Diciembre, una entidad dedicada al acompañamiento y cuidado de las personas mayores LGTBI. Besteiro estuvo acompañado por las candidatas socialistas al Congreso Obdulia Taboadela y Belinda Insua, además de por el delegado de la fundación en Galicia, Fito Ferreiro.

Durante la visita, el líder socialista situó los derechos del colectivo LGTBI en el centro del debate electoral y advirtió de que el 29 de noviembre estará en juego su protección en todo el país. "El 29N nos jugamos blindar los derechos LGTBI en toda España, gobierne quien gobierne, o retroceder", señaló.

Besteiro criticó las propuestas que atribuyó al Partido Popular en materia de derechos y memoria democrática, y alertó de una posible "involución" si la derecha alcanza el Gobierno con el apoyo de Vox. Frente a ello, defendió que el PSOE pretende ampliar las garantías existentes y avanzar hacia un pacto de Estado contra la discriminación, las agresiones y los discursos de odio.

El secretario general del PSdeG también reivindicó la importancia de proteger los derechos LGTBI en todas las etapas de la vida, incluida la vejez. En este sentido, Fito Ferreiro explicó que la Fundación 26 de Diciembre trabaja para empoderar, ayudar y dar visibilidad a unas personas mayores que, en ocasiones, vuelven a ocultar su orientación sexual o identidad por miedo a quedarse solas.

La agenda socialista en la ciudad continuó por la tarde con una visita a la Asociación de Mujeres Xirxilar, en el barrio de la Sagrada Familia. Besteiro acudió acompañado por el secretario general provincial del partido, Bernardo Fernández, y las candidatas Obdulia Taboadela y Belinda Insua.

El BNG también mantuvo su actividad electoral en las calles de A Coruña. La formación organizó dos repartos informativos con la participación de Avia Veira, uno por la mañana en la plaza Padre Rubinos, en Os Mallos, y otro por la tarde en la plaza de Pablo Iglesias, en el barrio de O Castrillón.

La formación frentista tuvo mitin en Betanzos con Néstor Rego como principal protagonista. El cabeza de lista del BNG por la provincia de A Coruña pidió un último esfuerzo a la militancia y simpatizantes para conseguir un buen resultado en las elecciones generales. El nacionalista estuvo acompañado por Antón Tenreiro, candidato del BNG a la Alcaldía de Betanzos; Carlos Díaz, candidato al Congreso por A Coruña, y Mercedes Queixas, candidata y diputada en el Parlamento gallego.

Durante su intervención, Rego defendió que reforzar la representación del Bloque en Madrid supondrá aumentar la capacidad de Galicia para defender sus intereses. "Canta máis forza teña o BNG, mellor representada estará Galiza e máis peso político terá", aseguró, antes de reclamar trabajar "sen descanso" para que la formación obtenga un buen resultado en las urnas.

El dirigente nacionalista también se dirigió especialmente a los jóvenes gallegos, de quienes destacó su implicación en las movilizaciones por el acceso a una vivienda digna, la defensa de sus derechos y contra el fascismo. Rego consideró que esta movilización puede ser determinante para el resultado electoral y mostró su confianza en que la juventud impulse un importante crecimiento de la formación el 29N. "Frente a todos os tópicos non se resigna nin está quieta na casa", señaló. Asimismo, reivindicó que el BNG ha cumplido sus compromisos y defendió su papel como una fuerza política que mantiene una actividad constante en defensa de los intereses gallegos. "O BNG é a forza que defende Galiza e a forza máis útil é aquela que nos defende todos os días", afirmó.

En este sentido, Rego hizo balance del trabajo desarrollado por su formación en el Congreso de los Diputados y recordó algunas de las medidas que atribuyó a los acuerdos alcanzados por el Bloque, como las bonificaciones de hasta el 75% en los peajes de la AP-9 para usuarios recurrentes, que también se extendieron a la AP-53, o la transferencia de la autopista a Galicia, una reivindicación histórica del nacionalismo. También destacó la creación de juzgados de violencia de género en Santiago, Ourense y Lugo, así como el refuerzo de los existentes en A Coruña y Vigo, y reclamó que estos órganos judiciales lleguen también a Ferrol y Pontevedra. A estas medidas sumó el incremento de la financiación estatal de la Ley de Dependencia y la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad hasta las 19 semanas.

El diputado también puso sobre la mesa la condonación de 4.000 millones de euros de deuda de Galicia, una medida que, según recordó, el BNG incluyó en su acuerdo de investidura y que cuenta con el rechazo del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Rego cuestionó la gestión económica del PP gallego y vinculó el origen de esa deuda con la etapa de Alberto Núñez Feijóo al frente del Gobierno autonómico. Por último, pidió concentrar el voto en el Bloque como alternativa a las formaciones de derechas y defendió que su partido representa una opción "coherente" y comprometida con las mayorías sociales. "O BNG é unha alternativa positiva para a Galiza", concluyó.

Dos visitas para el jueves

La campaña continuará este jueves en A Coruña con dos visitas centradas en las políticas sociales y el acceso a la vivienda. Por un lado, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, participará en un recorrido sobre vivienda junto al portavoz y candidato al Senado por A Coruña del Frente Amplio, Paulo Carlos López. Está previsto que ambos realicen declaraciones a las 15:30 horas en el Campo de Marte.

La jornada se completará con la actividad de Podemos, que celebrará un acto electoral en la Escola Eusebio da Guarda, en la plaza de Pontevedra. La secretaria general de la formación, Ione Belarra, y la cabeza de lista por A Coruña, Isabel Faraldo, ofrecerán declaraciones a los medios antes del encuentro, en el que también participarán los candidatos de Podemos por Pontevedra, Lugo y Ourense.