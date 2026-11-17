Dos detenidos en A Coruña tras un registro en Os Mallos en el marco de una operación de la UCO

Los vecinos de la calle Santander, en Os Mallos, están siendo sorprendidos esta mañana de martes, 17 de noviembre, por una operación de la Unidad Central Operativa (UCO) desplegada en A Coruña.

Según fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, se trata de una operación de la UCO desplegada por la geografía española. Asimismo, confirman que están realizando un registro en un inmueble de esta calle. En esta operación, según confirman desde la Guardia Civil, se ha procedido a la detención de dos hombres,

Por su parte, Quincemil ha podido confirmar con los vecinos que un tramo de la calle se mantiene cortado al tráfico por la presencia de al menos tres furgones de la Guardia Civil. Por el momento, no han trascendido las razones del registro ni más datos al respecto de la operación.

La actuación sorprendió a los vecinos de la zona. Una residente aseguró que nunca había visto nada extraño en el inmueble, aunque señaló que en una zona más alta del barrio sí tenía conocimiento de la existencia de un supuesto narcopiso. Otra vecina comentó a este medio que había observado en la vivienda unos aros de luz, de los que se utilizan habitualmente para grabar vídeos para redes sociales como TikTok. Por el momento, se desconoce si estos elementos guardan alguna relación con la investigación.

Operación policial

En paralelo, la Policía Nacional ha desplegado otro operativo en la cercana calle Vizcaya, concretamente en el número 58, donde varios agentes intervinieron esta mañana en un inmueble señalado por los vecinos como un posible punto de venta de drogas. Al lugar acudieron cuatro efectivos y dos vehículos policiales, a los que se sumó un coche de la Policía Local. Algunos vecinos aseguran que una ambulancia ya acudió al inmueble durante la jornada anterior. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el operativo, pero sí se ha confirmado que acudieron por auxilio humanitario, pero cin confirmar si hay una persona fallecida o hubo algún traslado al hospital.

Esta operación, según confirmas fuentes cercanas a la operación, no tiene relación con la que se está llevando a cabo en la calle Santander.

Noticia en actualización

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