La pista de arena de Visma en A Coruña se abrirá "pronto" para poder practicar deportes de playa también en invierno

Esta mañana, la alcaldesa, Inés Rey, junto al concejal de Deportes, Manuel Vázquez, han estado supervisando la fase final de la nueva pista de arena multidisciplinar. A pesar de que A Coruña es una ciudad costera y con playas naturales, durante el invierno la concatenación de temporales de lluvia y viento hacen que sea imposible utilizar estos arenales como Riazor u Orzán para la práctica deportiva.

Es por esto que diversas entidades deportivas reclamaban un espacio en el que poder hacer deporte cuando las condiciones meteorológicas no son ideales. Así, en palabras de la alcaldesa "pronto" se podrá hacer uso de esta pista que están terminando de acondicionar los operarios.

Se trata de una instalación que "va a estar homologada para la práctica federativa" de deportes como vóley playa, fútbol playa o tenis playa. También podrán tener lugar "competiciones de carácter nacional". La alcaldesa junto a miembros de las entidades deportivas han explicado que para ello la arena ha tenido que ser traída desde Segovia, ya que se trata de un tipo concreto para la práctica de estos deportes. El presupuesto ha sido de 120.000 euros.

Competición de inauguración

Las entidades ya están planeando una competición benéfica para inaugurar la nueva pista. Serán partidos de vóley playa y que puntuaría para el ránking gallego en categorías inferiores, es decir, alevín, infantil, cadetes o sub-19. La idea es hacer una especie de operación kilo, en la que cada participante llevará 1kg de comida que se donará a asociaciones benéficas locales, como el Banco de Alimentos.