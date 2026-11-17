La operación de la UCO por trata en A Coruña se extiende a Elviña: "Entraban y salían chicas muy jóvenes"

La operación de la UCO vinculada a un presunto caso de trata de personas en A Coruña no se limitó al barrio de Os Mallos. Después de realizar dos detenciones en las calles Santander y San Rosendo, los agentes se trasladaron también hasta el número 4 de Álvaro Cunqueiro, en Elviña, concretamente a unos bajos que tienen entrada y salida también por la calle Bugallal Marchesi.

Aunque la investigación continúa abierta y todavía no han trascendido detalles sobre el operativo ni sobre el papel concreto de cada uno de los inmuebles registrados, en ambos barrios no se habla de otra cosa. Muchos vecinos coinciden en una misma impresión: "Apenas se sentía que estaban".

Los registros están vinculados, según fuentes oficiales, a una investigación por trata de personas y explotación ilegal. A falta de que la Guardia Civil concrete qué ocurría en cada uno de los inmuebles, los vecinos sí han aportado sus propias impresiones sobre el movimiento que veían alrededor de ellos.

"Entraban y salían chicas muy jóvenes y se subían a taxis", cuentan algunos comerciantes de la zona. Sobre los bajos de Elviña, sin embargo, explican que no tenían la sensación de que allí se ejerciese la prostitución, sino que las mujeres "iban a dormir". "Se olía olor a comida de vez en cuando", relatan.

Otros vecinos de la zona coinciden en que los bajos apenas llamaban la atención y aseguran que "no generaron molestias". Y eso que llevaban ahí cuatro o cinco años según calculan.

Algunos hosteleros sí apuntan a que se trataba de "casas de citas", aunque ellos mismos reconocen que, ante situaciones de este tipo, "la gente habla mucho". Precisamente quienes viven o trabajan más cerca del inmueble rechazan esa versión y aseguran que allí "no hacían nada dentro".

A estas horas de la noche, todavía había gente en su interior. Una luz roja alumbraba a la calle a través de la cortina, por lo que se entiende que quienes viven ahí todavía continúan en su interior. Los vecinos no vieron salir a ningún detenido, ni la UCO ha hablado de más detenciones.

Por el momento, la Guardia Civil no ha concretado públicamente qué actividad se desarrollaba en los pisos registrados ni las circunstancias en las que se encontraban las personas relacionadas con la investigación. Vecinos vieron salir a los agentes con cajas de su interior, pero no mucho más. Y es que en estos momentos la operación continúa abierta.

También en Os Mallos

En Os Mallos, donde se produjeron los registros de las calles Santander y San Rosendo, algunos vecinos apuntan a que este tipo de pisos irían cambiando de ubicación. También aseguran que las mujeres podrían cambiar de vivienda con frecuencia.

A la investigación por trata se suma el relato de algunos residentes sobre el "trapicheo" que, según denuncian, existe en la zona. Desconocen si guarda alguna relación con el operativo de la Guardia Civil, pero aseguran que en la calle Santander era habitual ver a "jóvenes marroquíes" entrando y saliendo de distintos pisos montados en patinete eléctrico.

La mañana dejó además otro suceso en el barrio que, según confirmó la Guardia Civil, no guarda relación con la operación de trata. Se trata de la muerte de un joven por una posible sobredosis en un conocido narcopiso situado en el número 58 de la calle Vizcaya.

A nivel nacional

La operación continúa abierta y no se limita a A Coruña. La investigación, que tiene carácter nacional, incluye también inspecciones en Alicante y Zaragoza.

Este medio ha intentado actualizar la información sobre el operativo con la UCO, aunque sin obtener respuesta. Ya desde primera hora de la mañana, la Guardia Civil trasladó que no facilitaría detalles al tratarse de una investigación todavía en curso y sobre la que, por el momento, no puede ofrecer más información.