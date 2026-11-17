Visita de los hosteleros y la alcaldesa Inés Rey al mercado de Navidad de la plaza de María Pita. Concello de A Coruña

Los hosteleros de A Coruña que participarán en el mercado de Navidad revisan los puestos antes de su apertura

Los 13 hosteleros que ocuparán cinco puestos en el mercado de Navidad que se está instalando en María Pita visitaron este martes las instalaciones para comprobar el estado de los establecimientos antes de su apertura. En el recorrido, acompañados por la alcaldesa Inés Rey, pudieron revisar los mostradores, las zonas de almacenamiento y las conexiones eléctricas.

El mercado abrirá al público en la primera semana de diciembre, después de algo más de un mes de trabajos.

En estos momentos, los puestos ya disponen de iluminación y de los cuadros eléctricos. En los próximos días los propios hosteleros deberán especificar qué aparatos eléctricos utilizarán y qué necesidades de potencia tienen.

Según explica el Concello, la empresa coordinadora de la dinamización centralizará las peticiones y las trasladará al equipo de montaje. También se prepararán las baldas y las estanterías necesarias, así como los letreros identificativos de cada puesto.

Los 13 establecimientos de hostelería participantes en el mercado de Navidad compartirán cinco puestos y para ello se alternarán en tres turnos a lo largo de las fiestas.

El primero de ellos durará 10 días y los dos siguientes unos 15 días cada uno.

Entre la oferta gastronómica se podrá degustar repostería artesanal, roscón de Reyes, panettones, turrón, galletas, churros con chocolate caliente, gofres y otros dulces. En el apartado salado habrá bocadillos de salchicha, focaccias, faláfel, tablas de embutidos. Asimismo habrá café y otras bebidas.

Los establecimientos

Entre los establecimientos participantes estará Habaziro, del pastelero Pablo Morales, que ofrecerá una reinterpretación de los dulces tradicionales navideños, además de Pan e Canela, con repostería artesanal, y Vanessa Bakery, especializada en cookies.

Los churros correrán a cargo de Don Churro y Churrería Marineda, mientras que Endulzarte ofrecerá palomitas, algodón de azúcar, chucherías y gofres.

Entre lo salado, Begoña Perritos contará con distintas variedades de perritos calientes y patatas, mientras que Bottega Italiana llevará hasta María Pita sus focaccias y postres italianos, como el tiramisú de Navidad y el pandoro con mascarpone.

El Almacén ofrecerá vinos, gildas y tablas de embutidos. El Invernadero contará con cafés, bebidas y dulces navideños, y Qkinhas combinará perritos calientes, galletas, café, matcha y tartas.

La propuesta se completará con Skoll, que ofrecerá cerveza artesana, hidromiel y bollos preñados, y Pastelería Palestina, con dulces, dátiles rellenos, falafel, té y café.