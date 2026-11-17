La cúpula del Monte de San Pedro, en A Coruña, da un paso importante para poder tener una actividad continua. El Boletín Oficial de la Provincia publica este martes, 17 de noviembre, la adscripción de este edificio al Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), dependiente del Concello da Coruña, por lo que pasa a formar parte de la red de equipamientos culturales municipales, entre los que se encuentran el Coliseum, el Teatro Municipal Rosalía de Castro, el Fórum Metropolitano y el Centro Ágora.

Así la Cúpula del Monte de San Pedro se integra dentro de esta red de espacios, que ahora también incluye al Auditorio del Parque de Santa Margarita. En el boletín oficial se especifica que estos espacios municipales son susceptibles de albergar actividades culturales, artísticas, educativas, divulgativas, científicas, turísticas y de participación ciudadana, por lo que resulta adecuada su adscripción al IMCE y su incorporación a la red municipal de equipamientos culturales de la ciudad.

De esta manera, el decreto establece que el IMCE deberá encargarse de la promoción, programación, coordinación, explotación cultural y gestión ordinaria de estos dos espacios, de conformidad con sus Estatutos y con los acuerdos de sus órganos de gobierno.

Asimismo, la adscripción prevista en el decreto no altera la titularidad municipal de los bienes ni la distribución de las competencias transversales atribuidas a otras áreas o servicios municipales. De esta manera, se mantendrán en los órganos competentes las materias relacionadas con las concesiones y el patrimonio municipal, la contratación, los recursos humanos, las infraestructuras y el mantenimiento, los parques y jardines, la seguridad y la gestión económica y presupuestaria, entre otras que resulten de aplicación.

Mirador y cúpula

El pasado 28 de octubre la Xunta de Goberno local del Concello da Coruña iniciaba la modificación de la concesión del ascensor panorámico del Monte de San Pedro para recuperar su gestión con el objetivo de convertirlo en un mirador cubierto. Un cambio también relativo a la concesión de la cafetería y restaurante del parque, aunque esta se mantendrá en manos de Miramar de San Pedro S.L, separando así ambos servicios.

En el informe llevado a la XGL figuraban también las actuaciones de mejora que se llevaron a cabo en la cúpula del parque y su cesión temporal, en este caso a Zara para actos con motivo de su 50 aniversario, que "permitió al Concello valorar su posible utilización para otras actividades".

Con respecto al mirador del ascensor, el Concello indicaba que su diseño está ya en marcha y se dará a conocer próximamente, teniendo en cuenta posibilidades de uso conjuntas entre la cúpula y el elevador.