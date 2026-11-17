La campaña electoral de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ha tenido este martes una nueva jornada de actividad en A Coruña, con la vivienda y el papel de España en la Unión Europea como algunos de los asuntos protagonistas. Los partidos han continuado sus actos y contactos con la ciudadanía para trasladar sus propuestas en la recta final hacia una cita con las urnas que se acerca cada vez más.

El Partido Popular ha llevado su campaña hasta el mercado de Monte Alto, donde el candidato a la Alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo, ha estado acompañado por el eurodiputado gallego Adrián Vázquez y la candidata al Congreso Tristana Moraleja. Durante la visita, los populares han defendido la necesidad de que España cuente con un Gobierno "fuerte y estable" que permita recuperar la confianza de sus socios europeos y mejorar la gestión de los recursos comunitarios.

Lorenzo ha aprovechado el encuentro para situar la vivienda entre las principales preocupaciones que, a su juicio, deben abordarse desde las distintas administraciones. El dirigente popular ha defendido que las soluciones deben llegar tanto desde Bruselas, mediante fondos destinados a la construcción y rehabilitación de inmuebles, como desde el Gobierno central, al que ha reclamado un cambio de rumbo en la política residencial.

En este sentido, ha recordado los compromisos incluidos en el programa de Alberto Núñez Feijóo para el 29N, entre los que figuran la construcción de un millón de viviendas, la derogación de la actual ley estatal de vivienda y de las zonas tensionadas, la aprobación de una nueva ley del suelo y la agilización de los trámites municipales para que las licencias puedan resolverse en un plazo de 90 días. También ha mencionado la propuesta de eliminar los impuestos asociados a la compra de una primera vivienda por parte de los jóvenes.

El candidato popular ha trasladado el debate al ámbito municipal y ha vuelto a cuestionar la política de vivienda de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. Lorenzo ha criticado lo que considera una contradicción en la postura de la regidora respecto a la cesión de suelo municipal a la Xunta para levantar nuevas viviendas.

Según ha explicado, Rey lleva semanas manifestando que no pondrá más terrenos municipales a disposición del Gobierno gallego, pero el pasado jueves respaldó en el Pleno una moción presentada por el PP para facilitar esa cesión. Ante esta situación, Lorenzo le ha reclamado que envíe una carta a la conselleira de Vivenda acompañada de la certificación del acuerdo plenario y con terrenos municipales disponibles para desarrollar nuevas promociones.

"Se Inés Rey non as cede, fareino eu en seis meses, pero sería un tempo precioso perdido", ha advertido el candidato, que ha defendido la necesidad de actuar con rapidez ante las dificultades de acceso a la vivienda. Lorenzo también ha puesto en valor las actuaciones de la Xunta, que, según ha señalado, está construyendo 5.000 viviendas en la ciudad, y ha reclamado una mayor implicación del Ayuntamiento para contribuir a aliviar el problema.

Uso de los fondos europeos

La visita al mercado de Monte Alto también ha servido para que Adrián Vázquez centre parte de su intervención en la relación de España con las instituciones comunitarias y en la ejecución de los fondos europeos. El eurodiputado popular ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de transmitir una imagen de falta de seriedad y compromiso ante sus socios de la Unión Europea.

"En Bruxelas están desesperados coa falta de fidelidade e seriedade dun goberno de Sánchez que fai todo o contrario ao que piden os socios, todo o contrario ao que necesita a UE, e segue pedindo máis diñeiro para non executalo", ha asegurado.

Vázquez ha puesto el foco especialmente en los fondos Next Generation, que considera una oportunidad histórica para modernizar la economía española y que, a su juicio, no se está aprovechando adecuadamente. Para respaldar sus críticas, ha comparado el grado de ejecución de estos recursos en España con el de otros países europeos como Alemania y Francia.

El eurodiputado ha situado en torno al 87% la ejecución de los fondos en ambos países, frente a una cifra inferior al 50% en España. "Nunca había habido tanto dinero europeo y nunca se ha hecho tan poco", ha lamentado, antes de calificar la situación como una oportunidad perdida por la incapacidad del Ejecutivo central para gestionar los recursos disponibles.

Entre los compromisos que el PP incorpora a su programa electoral figura la realización de una auditoría para conocer el destino de estos fondos, determinar por qué no se han podido ejecutar en su totalidad y aclarar qué ha sucedido con el dinero que no ha llegado a materializarse en proyectos. Vázquez también ha defendido la necesidad de recuperar la reputación internacional de España y su posición como socio fiable dentro de la Unión Europea.

El PSOE se desplaza

Por su parte, el PSOE ha desarrollado este martes su actividad electoral fuera de A Coruña, con diferentes actos en las localidades de Ferrol y Boiro. Los socialistas han centrado parte de su agenda en el contacto con representantes del tejido empresarial y en la visita a entidades vinculadas a la atención y la inclusión social.

La primera convocatoria ha tenido lugar a las 11:30 horas en Boiro, donde la cabeza de lista al Congreso por la provincia, Obdulia Taboadela, y la candidata número tres, Ana Alvite, han visitado el centro AMICOS. Durante el encuentro, las representantes socialistas han mantenido una reunión con usuarios y miembros de la directiva de la entidad, en una jornada destinada a conocer de primera mano su actividad y las cuestiones que afectan a las personas a las que presta servicio.

Ya a las 13:00 horas, la actividad se ha trasladado a Ferrol, donde el candidato número dos al Congreso, Julián Reina, y el aspirante al Senado Alejandro García han mantenido un encuentro con la directiva de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (COFER). En la convocatoria también ha participado Bernardo Fernández, secretario general provincial del PSdeG.

La reunión, celebrada en la sede de la organización empresarial, ha permitido a los candidatos acercarse a las preocupaciones del tejido económico de la comarca en plena campaña electoral. Antes de acceder al encuentro, los representantes socialistas han realizado declaraciones a los medios de comunicación.

La agenda del PSOE en Ferrol ha continuado por la tarde, a partir de las 17:15 horas, con un reparto de material electoral junto a integrantes de las Xuventudes Socialistas de Galicia (XSG) en las inmediaciones de la cafetería del campus de Esteiro.

En esta actividad han participado Ana Alvite, Julián Reina y los candidatos al Senado Sindo Guinarte, Alejandro García y Montse García Chavarría, además del secretario provincial Bernardo Fernández. La convocatoria ha permitido a los socialistas mantener el contacto con el público universitario y acercar sus mensajes electorales a los jóvenes.

El BNG apuesta por los barrios

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha mantenido este martes una agenda más centrada en la presencia a pie de calle en distintos puntos de A Coruña. La formación ha organizado dos repartos de material informativo con la participación de Avia Veira, con el objetivo de acercar sus propuestas electorales a los vecinos.

La primera actividad ha tenido lugar a las 12:00 horas en el barrio de A Gaiteira, donde los nacionalistas han instalado un punto de reparto para trasladar información sobre su candidatura y sus planteamientos de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

La segunda convocatoria se ha desarrollado a las 17:00 horas en la plaza de la Tolerancia, en una nueva acción de proximidad con la ciudadanía. Con estas dos citas, el BNG ha apostado por reforzar su presencia en los barrios coruñeses y mantener el contacto directo con los vecinos durante una campaña en la que las formaciones políticas intensifican sus esfuerzos para conseguir apoyos.

Así, la jornada electoral de este martes ha dejado una fotografía de estrategias diferentes en la provincia: el PP ha aprovechado su presencia en Monte Alto para poner el acento en la vivienda y la política europea; el PSOE ha combinado encuentros económicos y sociales con actividad en Ferrol y Boiro, sin ningún acto en A Coruña ciudad, y el BNG ha optado por acercar su mensaje a los ciudadanos mediante repartos informativos en dos puntos de A Coruña.