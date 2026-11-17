El buque Ventumar se refugia en el Puerto de A Coruña por el temporal @EloyTP

El buque Ventumar se refugia en el Puerto de A Coruña con seis palas eólicas por el temporal

El Ventumar, un buque cargado con seis palas eólicas, atracó esta tarde en el Puerto de A Coruña para refugiarse del temporal marítimo que azota a la costa gallega.

Todo ello después de que la Xunta activara la alerta naranja por fenómenos costeros en el oeste y noroeste de la provincia de A Coruña, un aviso que, según la previsión de Aemet, permanecerá activo hasta la medianoche de este jueves.

Por tanto, el Ventumar tendrá que esperar a que el tiempo dé una tregua antes de continuar su ruta. No se sabe todavía cuándo podrá volver a salir del puerto, ya que dependerá de cómo evolucione el estado de la mar y de la retirada de los avisos.

La alerta está prevista desde este martes y se prolongará hasta el jueves, con unas condiciones marítimas que complican la navegación en buena parte de la costa coruñesa.

Así, mientras el temporal pasa, las seis enormes palas eólicas permanecerán a bordo del Ventumar, resguardadas en el puerto de A Coruña a la espera de que llegue el momento de volver a poner rumbo a su destino.