Arteixo (A Coruña) aprueba un presupuesto de 72 millones para 2027, un 8,7% más que este año

Arteixo afrontará 2027 con un presupuesto municipal de 72 millones de euros, aprobado este martes en pleno. Si se suma la empresa pública Sumarte, el presupuesto consolidado asciende a 76,6 millones, frente a los 70,8 millones del ejercicio anterior.

La cifra supone un incremento importante respecto a 2026, cuando el Concello contó con 66,2 millones de euros de presupuesto propio. El nuevo ejercicio estará marcado especialmente por las inversiones, a las que se destinan 20,8 millones de euros, casi el 29% del presupuesto municipal.

Entre los proyectos previstos destaca la construcción de un nuevo pabellón deportivo en la zona escolar y deportiva de la avenida de Arsenio Iglesias. La infraestructura contará con cerca de 7.000 metros cuadrados y el doble de pistas deportivas que el actual Pazo dos Deportes. El proyecto completo rondará los siete millones de euros y los presupuestos de 2027 reservan inicialmente 279.000 euros para comenzar la redacción del proyecto de ejecución y los primeros trámites.

Mejora de sendas peatonales

La movilidad peatonal será otro de los grandes capítulos de inversión. El Concello prevé destinar 3,4 millones de euros a nuevas sendas y actuaciones de seguridad.

En Loureda se construirán las sendas de Ervedíns, con 712.000 euros, y As Barreiras, con 460.000 euros, que permitirán conectar de forma segura y continua los lugares de Ervedíns y O Foxo a través de la DP-511.

También se contemplan actuaciones en la DP-506 de Barrañán, con una inversión de 1,2 millones de euros, y en la rúa Río de Vilarrodís, con 992.000 euros. El objetivo es mejorar la accesibilidad y seguridad en vías que actualmente presentan carencias como la falta de aceras y cunetas o una visibilidad limitada.

Dos nuevos parques infantiles

Arteixo también reservará cerca de 900.000 euros para nuevos parques y zonas verdes. Entre las actuaciones previstas están dos nuevos parques infantiles.

Uno de ellos se construirá en Vilarrodís, cerca del centro de salud y de la Escola Infantil, en una zona con una elevada población. Sustituirá al actual espacio de unos 200 metros cuadrados por uno nuevo de aproximadamente 800 metros cuadrados, con una inversión de 460.000 euros.

El segundo será el parque del Quinto Pino, que también contará con una inversión similar y sustituirá al actual parque infantil.

Servicios municipales

Los gastos corrientes en servicios concentrarán cerca de 28,5 millones de euros, destinados al funcionamiento diario del Concello, desde la limpieza viaria y el mantenimiento de parques y jardines hasta las actividades culturales, deportivas y educativas.

Dentro de esta partida destacan los 7,7 millones destinados a servicios sociales, que incluyen, entre otros, los 2,9 millones anuales para el Servicio de Ayuda a Domicilio y los recursos destinados a conciliación y actividades de los centros sociales.

El presupuesto contempla además cerca de 11,6 millones de euros procedentes de otras administraciones, entre los que destacan los casi 3,6 millones de fondos europeos que llegarán en 2027 para actuaciones relacionadas con la movilidad y la sostenibilidad.

A estas inversiones se suman otras actuaciones vinculadas a las líneas estratégicas del Concello, como la modernización de infraestructuras, la apertura de nuevas calles y la creación de más plazas de aparcamiento.