Galicia tendrá activados este martes avisos amarillos por lluvia, viento y fenómenos costeros debido a la influencia de una gran borrasca situada sobre el Atlántico norte, que dejará precipitaciones intensas en el interior de Pontevedra, rachas superiores a los 80 kilómetros por hora y olas de hasta cinco metros en distintos puntos del litoral.

El boletín de avisos publicado por MeteoGalicia anuncia que el interior de Pontevedra estará en alerta amarilla por precipitaciones acumuladas superiores a los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, especialmente durante las últimas horas de la jornada.

En cuanto al viento, se esperan rachas superiores a los 80 kilómetros por hora en A Mariña y en las zonas de montaña de Lugo y Ourense. Estos episodios motivarán avisos amarillos en diferentes franjas horarias, principalmente durante la segunda mitad del día.

El litoral gallego también estará en alerta amarilla por viento del suroeste de fuerza 7, con intervalos de fuerza 8 en los alrededores de Estaca de Bares. Este fenómeno afectará a A Mariña, la Costa da Morte y el noroeste de A Coruña.

Asimismo, se esperan olas de entre cuatro y cinco metros en la Costa da Morte y el noroeste de A Coruña durante las últimas horas del día. Este mismo estado del mar se extenderá a A Mariña y las Rías Baixas al final de la jornada.

Noche de temporal

Esta noche pasada las estaciones de MeteoGalicia han registrado las mayores rachas de viento en Punta Candieira, en Cedeira, con 125,8 kilómetros por hora a las 2.00 horas, seguida de Penedo do Galo, en Viveiro, con 115,7 kilómetros por hora a la 1.10 horas, y A Gándara, en Vimianzo, con 106,2 kilómetros por hora a la 1.20 horas. También se han alcanzado los 97,6 kilómetros por hora en Malpica de Bergantiños y los 96,7 en A Pontenova.

Por su parte, los mayores registros de precipitación acumulada se han contabilizado en Forcarei, con 34 litros por metro cuadrado, seguido de Fornelos de Montes, con 26,6; Castrove, en Poio, con 24,4; Xesteiras, en Cuntis, con 24; y Vigo-Campus, con 22,8 litros por metro cuadrado.