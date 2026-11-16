Una colisión múltiple en la que se han visto implicados siete vehículos ha dejado dos personas heridas este lunes por la tarde en la A-6, a su paso por Culleredo. El accidente se produjo en el entorno de Orro, en sentido A Coruña, después de que varios conductores se encontraran con un árbol caído sobre la calzada y trataran de evitarlo.

El servicio de emergencias 112 Galicia recibió el primer aviso de un particular poco después de las 20:00 horas. El alertante explicó que se acababa de producir un accidente en cadena en el punto kilométrico 588 de la autovía, donde varios vehículos habían colisionado mientras circulaban por este tramo.

La presencia del árbol en la vía fue uno de los factores que desencadenaron el siniestro. De hecho, el 112 recibió también varias comunicaciones de conductores que advertían de que había un ejemplar caído en ese mismo punto de la A-6. Uno de ellos llegó a explicar que había pasado por encima de las ramas con su vehículo, aunque no sufrió daños personales.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urgencias Sanitarias de Galicia, de la Guardia Civil de Tráfico y del servicio de mantenimiento de carreteras. Una vez allí, los equipos de intervención comprobaron que el accidente afectaba a un total de siete vehículos y que dos personas necesitaban asistencia sanitaria.

El suceso obligó a movilizar a distintos servicios de emergencia para atender a los afectados y gestionar la incidencia en este tramo de la A-6.