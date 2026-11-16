El Partido Popular de A Coruña presenta a sus candidatos para el 29N: "El Gobierno desprecia a la ciudad"

Miguel Lorenzo, el candidato del Partido Popular a la alcaldía de A Coruña, ha presentado este lunes a los tres candidatos de la ciudad al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones del 29N: Álvaro Pérez, Tristana Moraleja y Gonzalo Mora. Lo ha hecho en un desayuno informativo a periodistas, celebrado en el hotel Eurostars Atlántico, en el que los cuatro han sostenido la necesidad de un cambio en el Gobierno central liderado por su candidato a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo.

Durante su intervención, Miguel Lorenzo ha denunciado el incumplimiento de los compromisos pendientes del Gobierno de Pedro Sánchez con Galicia y, especialmente, con la ciudad como la Cuarta Ronda, el puente del Pasaje y las actuaciones previstas en el aeropuerto de Alvedro. El popular ha acusado al Gobierno de "despreciar, ningunear y discriminar" a la ciudad, con "la complicidad de la alcaldesa, Inés Rey", a quien ha reprochado que no haya defendido estas reivindicaciones.

El candidato popular también ha puesto el foco en la vivienda. En este sentido, ha criticado la gestión de la alcaldesa en esta materia y ha cuestionado las medidas adoptadas por el Gobierno municipal, especialmente la declaración de A Coruña como zona de mercado residencial tensionado. Por ello, ha asegurado que, cuando alcance la alcaldía, derogará esta medida, ya que considera que "ha provocado el efecto contrario al deseado y ha perjudicado la oferta de alquiler".

Por su parte, Álvaro Pérez ha centrado su intervención en defender la necesidad de un cambio en el Gobierno central. El candidato ha reflexionado sobre el lema del PP para esta campaña y ha asegurado que España lleva ocho años con un Ejecutivo que ha basado su política en "la confrontación y el enfrentamiento", centrado, a su juicio, en la propaganda y el relato en lugar de en la gestión. También ha recordado la experiencia de Feijóo al frente de la Xunta, donde logró cuatro mayorías absolutas, y ha asegurado que el cambio debe llegar "desde la decencia, el rigor y la gestión".

Vivienda y impuestos

Sobre vivienda e infraestructuras, también se ha pronunciado la candidata al Congreso Tristana Moraleja, que las ha situado entre las principales preocupaciones de la ciudad. La popular ha responsabilizado tanto al Gobierno municipal como al estatal de las dificultades para acceder a una vivienda y ha asegurado que, desde que gobiernan, la oferta de pisos en venta ha caído un 72%, mientras que la de alquiler se ha reducido un 54%. Además, ha indicado que los precios de compraventa y alquiler han aumentado un 60%.

Moraleja también ha criticado que Inés Rey obstaculice las iniciativas de la Xunta para construir nuevas viviendas en la ciudad, al no cederles suelo municipal: "No ha construido vivienda pública y mantiene 40 viviendas municipales vacías pendientes de reparación".

Frente a esta situación, la candidata ha defendido la apuesta del Partido Popular por eliminar las zonas tensionadas, derogar la ley de vivienda y aprobar una nueva ley del suelo que agilice el planeamiento urbanístico. También ha respaldado la propuesta del Partido Popular de construir un millón de viviendas en España y ha destacado que la Xunta cuenta con más de mil viviendas en construcción y otras cuatro mil en tramitación en A Coruña.

Moraleja también ha denunciado la falta de inversiones en infraestructuras durante los últimos años en la ciudad. Entre las actuaciones pendientes, ha señalado la mejora de los accesos por carretera, la ampliación de Alfonso Molina, la Cuarta Ronda, el puente del Pasaje y el Vial 18. También ha mencionado la estación intermodal, las conexiones ferroviarias y la ampliación de la terminal del aeropuerto de Alvedro en 5.000 metros cuadrados, una actuación que, según ha recordado, figura en el plan director desde hace años.

Por su parte, Gonzalo Mora ha centrado su intervención en la política fiscal y ha criticado las subidas de impuestos tanto del Gobierno central como del Concello de A Coruña. El candidato ha acusado a Inés Rey de "seguir el mismo modelo que Pedro Sánchez", como las subidas del 6% del IBI, del 3% en el impuesto de circulación, la subida media del 46% de la tasa de basura, el 3,5% del agua y el 8% de la plusvalía.

Frente a esta política, Mora ha defendido las propuestas fiscales del Partido Popular, entre ellas rebajar el IRPF a las rentas medias y bajas, los autónomos y los jóvenes. En este último caso, ha planteado una reducción progresiva del impuesto durante los cuatro primeros años en los que tributen, con una bonificación del 100% el primero. También ha propuesto aplicar un IVA del 0% a los productos básicos mientras persista la actual crisis de inflación.