Protesta de los trabajadores de Tranvías en A Coruña Quincemil

Normalidad en A Coruña en la jornada de huelga del servicio de autobuses

El lunes ha comenzado en A Coruña con colas algo más largas de lo habitual en las paradas de autobús. El motivo está en la huelga y la protesta que han convocado tres de los cuatro sindicatos con representación en la Compañía de Tranvías, que demandan mejoras laborales con la renegociación de su convenio ante los beneficios que ha obtenido la empresa. Solamente CSIF se ha posicionado en contra del paro de este lunes.

Para esta jornada de paro se han decretado unos servicios mínimos de algo más del 65% —con 58 vehículos del total de 89— y que se están cumpliendo sin problemas.

Por el momento, ni empresa ni sindicatos han aportado una cifra de seguimiento de la huelga.

Donde más se ha notado ha sido al paso de la manifestación, que partió a primera hora de Os Rosales, frente a las cocheras, donde la empresa concesionaria denuncia que se han roto dos lunas de autobuses a su salida.

Desde ahí la protesta se encaminó hacia Riazor. Junto al estadio, Alberto Couselo, miembro de UGT y nuevo presidente del comité de empresa, explicaba que este lunes se manifiestan por la falta de negociación por parte de la Compañía de Tranvías y tras dos últimas reuniones "sin avances".

Los trabajadores reclaman mejoras que pasan por actualizar la flota de autobuses, muchos de los cuales "tienen 20 o 25 años y muchos kilómetros", mientras que los nuevos "son de segunda mano".

"La empresa ha obtenido 6,4 millones de euros de beneficio y 28,5 millones de viajeros gracias a nosotros y se niega a negociar", lamentaba el representante sindical.

El convenio actual, que negocian desde el pasado mes de marzo, caducó en el 2025 y su intención es acordar un nuevo texto vigente hasta el 2029.

Entre sus demandas piden también mayor estabilidad para los trabajadores. Los sindicatos denuncian que los nuevos empleados no obtienen un contrato indefinido hasta pasados 3 o 4 años y que en muchas ocasiones acumulan horas extra o hasta 13 días de trabajo seguidos. Asimismo, denuncian también que se renueva antes a los hombres que a las mujeres y que estas suponen todavía un porcentaje muy bajo de la plantilla.

El nuevo contrato para este servicio público saldrá a licitación en los próximos meses después de cerca de dos años caducado.

Ante este escenario, Couselo explica que cuando entre en vigor el nuevo contrato "tendremos que estar subrogados". Su intención es cerrar la negociación antes de que llegue este momento que, ante un posible cambio en la empresa concesionaria, dificultaría su capacidad de negociación.

Encabezados por un "autobús" protesta y con cánticos como "el convenio no se vende, el convenio se defiende", la marcha de trabajadores fue acercándose hacia la plaza de Pontevedra.

Aquí muchos de quienes esta mañana esperaban el bus se vieron sorprendidos por el paro.

Mateo Sabio es uno de ellos. Desde la parada ubicada frente al instituto Eusebio da Guarda, explica que coge el autobús todos los días para ir a estudiar a Someso y que hoy la huelga le ha cogido "desprevenido".

Para este joven, el servicio actual "es suficiente". Pese a cogerlo en hora punta, "nunca he tenido problemas ni porque tarde ni porque falten autobuses".

No opinan igual Laura y Bea.

Ambas esperan el autobús en la parada situada bajo las antiguas oficinas del Deportivo. Desde aquí comentan que llevan más tiempo esperando del habitual pero que últimamente utilizan más el coche que el autobús para ir a trabajar "porque es más rápido. Así tardamos 15 minutos en lugar de una hora".

En su caso tienen que hacer transbordo y lamentan que "desde Rosales pasan esporádicamente, cada media hora, y luego tenemos que esperar para cambiar de bus. Si tienes planes tienes que organizarte dos horas antes".

Ninguna de ellas está contenta con el servicio pero lamentan no haber conocido con previsión el paro convocado para hoy.

Desde la Compañía de Tranvías trasladan que este lunes su prioridad es "garantizar la prestación del servicio conforme a los servicios mínimos establecidos".

Servicios mínimos

Las líneas con más vehículos en esta jornada de paro serán las que enlazan con la Universidade da Coruña (UDC), que contará con cinco autobuses, y las líneas 6-6A, 14 y UDC 2, que dispondrán de cuatro vehículos cada una.

También circularán tres autobuses en las líneas 1A, 3 y 3A, 4, 5, 7, 11, 12, 12A, 20, 21 y 22.

Por su parte, las líneas 1, 2 y 2A y 17 tendrán dos vehículos asignados.

La oferta será más reducida en las conexiones 23 y 23A, que compartirán un autobús, y en la línea 24, que también contará con un único vehículo.