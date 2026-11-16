El ladrón que asalta comercios en A Coruña: reincidente, conocido por la Policía y capaz de robar en un minuto

Un cristal destrozado, una persiana forzada y un establecimiento revuelto en apenas unos minutos. Cuando el propietario de un comercio llega por la mañana y descubre que alguien ha entrado a robar durante la noche, el perjuicio va mucho más allá de lo que haya desaparecido de la caja registradora. A la mercancía sustraída se suman las reparaciones, los desperfectos en el local y, en ocasiones, la necesidad de contratar vigilancia privada mientras se soluciona el problema. Detrás de muchos de estos episodios hay un perfil que los investigadores conocen bien: el del delincuente habitual que acumula numerosas detenciones y que puede volver a aparecer en las imágenes de seguridad de distintos establecimientos.

Los robos en comercios responden a diferentes formas de actuación, desde los asaltos con fuerza durante la madrugada hasta las sustracciones cometidas aprovechando los descuidos del personal. En el primer caso, los autores buscan entrar y salir antes de que llegue la Policía. En el segundo, pueden repetir sus incursiones en distintos negocios durante una misma jornada. Fuentes conocedoras de la realidad policial explican a Quincemil que una parte de los responsables de estos delitos son delincuentes habituales, con numerosos antecedentes y conocidos por los investigadores de las comisarías.

Un minuto para robar

El tiempo juega en contra de los comerciantes, pero también de los propios ladrones. Muchos de estos asaltos se ejecutan en apenas un minuto o minuto y medio. Los autores fuerzan la persiana metálica o la puerta de acceso y buscan hacerse con dinero u objetos de valor antes de que la alarma active el aviso a la central receptora y esta movilice a los servicios de seguridad. No suelen permanecer demasiado tiempo en el interior porque saben que cada segundo aumenta el riesgo de ser sorprendidos.

Una de las modalidades consiste en aprovechar elementos que encuentran en el entorno del establecimiento para romper el escaparate y acceder rápidamente al interior. Algunos buscan locales próximos a contenedores de obras, donde pueden encontrar materiales que utilizan para fracturar los cristales. Una vez abierto el acceso, el objetivo es recoger aquello que tienen más a mano y escapar a la carrera. No hay necesariamente una selección minuciosa de los productos ni un plan elaborado para vaciar el negocio: prima la rapidez y la posibilidad de conseguir algo de valor antes de que llegue una patrulla.

Esta forma de actuar explica también por qué los daños materiales pueden ser muy superiores al valor de lo sustraído. Un establecimiento puede perder parte de la recaudación o algunos productos, pero encontrarse después con un escaparate destrozado, una puerta inutilizada y desperfectos en el interior. La sustitución de un cristal puede alcanzar los 2.000 euros, a lo que habría que añadir el resto de reparaciones y las pérdidas derivadas de tener que interrumpir o limitar la actividad comercial.

Los conocen por la silueta

La investigación de estos robos tiene una particularidad: en muchos casos, los agentes no parten de cero cuando reciben las imágenes de las cámaras de seguridad. Los grupos especializados de las comisarías de distrito acumulan experiencia sobre delincuentes que llevan años actuando y conocen sus antecedentes y sus formas habituales de proceder. Esa información puede resultar determinante para identificar a un sospechoso incluso cuando las grabaciones no ofrecen una imagen especialmente nítida de su rostro.

En ocasiones, los investigadores reconocen a una persona por su silueta o por determinados rasgos de su forma de caminar y vestir. Otras veces necesitan distribuir las imágenes entre los compañeros de la comisaría para que alguien pueda identificar al autor o localizarlo durante los servicios de vigilancia y patrulla. La experiencia acumulada con los delincuentes habituales permite relacionar hechos diferentes y orientar las pesquisas hacia personas que ya han aparecido en investigaciones anteriores.

La ropa también puede convertirse en una pista. Algunos autores repiten prendas en distintos robos porque no disponen de recursos económicos para sustituirlas después de cada actuación. De esta manera, pueden aparecer en las grabaciones de varios establecimientos con la misma vestimenta, un detalle que ayuda a los investigadores a establecer conexiones entre distintos episodios. No es una regla universal ni permite identificar por sí sola a nadie, pero puede aportar información cuando se combina con otros elementos de la investigación.

Los vestigios que quedan en el lugar de los hechos también pueden resultar importantes. Algunos autores se cortan al romper los cristales y dejan restos biológicos que pueden ser analizados. Las huellas dactilares y las muestras de ADN permiten, cuando existen y cumplen los requisitos técnicos para su análisis y comparación, relacionar a un sospechoso con un robo. En determinados casos, los investigadores ya disponen de referencias de personas detenidas anteriormente, lo que facilita las comprobaciones posteriores.

Más de 20 delitos

La actividad detectada recientemente en Arteixo ofrece un ejemplo de cómo puede funcionar otra modalidad de delincuencia contra los establecimientos. La Guardia Civil y la Policía Local detuvieron el pasado martes 10 de noviembre a un hombre y una mujer a los que se atribuyen más de una veintena de hechos delictivos contra el patrimonio en comercios, locales de hostelería y grandes superficies del municipio. Ambos ingresaron en prisión provisional, comunicada y sin fianza por decisión judicial.

La investigación había comenzado a principios de octubre, después de que se detectase una sucesión de sustracciones en diferentes negocios del núcleo urbano. La actividad llegó a ser especialmente intensa en algunas jornadas: los investigadores llegaron a contabilizar hasta cinco hechos delictivos en una misma tarde, repartidos entre distintos establecimientos. La actuación permitió esclarecer un delito continuado de hurto, un robo con violencia, un delito de lesiones y otras doce sustracciones, según la información facilitada sobre la operación.

El caso muestra una forma de actuar diferente a la de quienes revientan escaparates durante la madrugada. En Arteixo, los dos sospechosos presuntamente trabajaban de manera coordinada y con un reparto de funciones. Mientras uno vigilaba los accesos y controlaba el entorno, el otro aprovechaba los descuidos de los trabajadores para apoderarse de distintos artículos. Entre los productos sustraídos figuraban teléfonos móviles, dispositivos electrónicos, alimentos, juguetes y material sanitario.

Los investigadores también localizaron un inmueble en el centro de Arteixo que los sospechosos utilizaban presuntamente para almacenar los efectos obtenidos en sus incursiones. A los hechos cometidos en establecimientos se sumaron la apropiación de efectos personales en una nave industrial y la utilización fraudulenta de tarjetas bancarias sustraídas. La investigación también relacionó a ambos con una agresión a una mujer a la que habrían intentado quitar el teléfono móvil.

La operación refleja el impacto que puede tener la actividad reiterada sobre el comercio de una localidad cuando varios establecimientos sufren sustracciones en un periodo corto de tiempo. También pone de manifiesto la importancia de la colaboración entre cuerpos policiales y de las denuncias de los negocios afectados para relacionar episodios que, inicialmente, pueden parecer hechos aislados.

Un perfil reincidente

El perfil que describen fuentes conocedoras del día a día de las calles corresponde principalmente a un delincuente habitual, con numerosos antecedentes y una trayectoria prolongada en este tipo de hechos. En una parte de los casos, se trata de personas con problemas de drogodependencia o que atraviesan situaciones de gran precariedad económica. Esa realidad puede influir tanto en la forma de actuar como en la elección de los objetos que sustraen.

Este fenómeno es diferente del que protagonizan los grupos especializados. Los aluniceros, por ejemplo, pueden utilizar vehículos para empotrarlos contra los escaparates y acceder directamente a establecimientos concretos. También existen los butrones y los asaltos dirigidos a negocios que almacenan mercancías de elevado valor. Entre los objetivos pueden encontrarse productos muy específicos, como los jamones de bellota de establecimientos especializados. Son actuaciones diferentes, con una planificación y unos medios que no tienen demasiado que ver con el robo rápido cometido por una persona que busca conseguir dinero u objetos para venderlos posteriormente.

En el caso de los delincuentes habituales, la reiteración es uno de los principales problemas. Los agentes pueden detener a una persona, instruir las correspondientes diligencias y ponerla a disposición judicial, pero volver a encontrarla en una investigación poco tiempo después. Esta repetición genera una importante frustración entre quienes dedican jornadas enteras a identificar a los autores y relacionarlos con distintos robos.

El coste que no se ve

El perjuicio para el comerciante no termina cuando la Policía abandona el establecimiento después de recoger los primeros indicios. La reparación de los daños puede convertirse en una factura considerable y, mientras se sustituye un escaparate o se arregla una puerta, el negocio puede necesitar medidas adicionales de seguridad. Algunos establecimientos recurren a empresas privadas de vigilancia para proteger el local mientras no se recuperan las condiciones normales de funcionamiento.

A los desperfectos se suma la mercancía perdida y el tiempo que el propietario debe dedicar a gestionar la denuncia, contactar con la aseguradora y coordinar las reparaciones. En determinados casos, la actividad comercial puede quedar condicionada durante varios días. El coste de un robo puede multiplicar ampliamente el valor de los objetos sustraídos, especialmente cuando hay que reparar cristales, accesos y otros elementos del establecimiento.

La propia investigación también requiere recursos. Los agentes pueden pasar jornadas enteras revisando grabaciones de seguridad hasta encontrar un fotograma que permita reconocer al sospechoso. En ocasiones, el trabajo consiste en visionar imágenes de diferentes cámaras durante días, buscando una cara, una silueta o cualquier detalle que permita relacionar al autor con otros hechos. Una tarea laboriosa que puede terminar con la identificación de una persona que los investigadores ya conocen por actuaciones anteriores.

La frustración de detenerlo

La reiteración delictiva es uno de los asuntos que más preocupa a los agentes que trabajan en este ámbito. Las fuentes consultadas apuntan a la dificultad de romper el ciclo de detenciones, puesta a disposición judicial y nuevos delitos que se produce con algunos autores habituales. La sensación de frustración aumenta cuando una investigación exige numerosos días de trabajo y el mismo sospechoso vuelve a aparecer poco tiempo después relacionado con otro robo.

En algunos casos, la drogodependencia también forma parte de las circunstancias personales de los detenidos y puede tener relevancia en el procedimiento judicial. La existencia de una adicción, sin embargo, no supone automáticamente una reducción de la condena: los tribunales deben valorar las circunstancias concretas y su incidencia en las capacidades del acusado. Las fuentes policiales consideran que las respuestas aplicadas no siempre consiguen evitar que algunos delincuentes vuelvan a actuar cuando regresan a la calle.

La multirreincidencia es, por ello, una de las cuestiones que más debate genera entre los profesionales que investigan estos delitos. La preocupación no se limita a la repetición de pequeños hurtos, sino también a los daños que provoca la entrada violenta en establecimientos y al perjuicio económico que soportan sus propietarios. Cuando un mismo autor acumula numerosos episodios, el impacto deja de ser un hecho aislado y se convierte en un problema para los negocios afectados y para los recursos policiales que deben intervenir una y otra vez.

Robos con fuerza, bajo la lupa

La percepción policial sobre la evolución de este fenómeno también tiene un matiz importante: las fuentes consultadas sostienen que los robos con fuerza han descendido en Galicia durante los últimos años, aunque advierten de que otros delitos, como los robos violentos, han seguido una evolución diferente. Los datos del Ministerio del Interior permiten observar parte de esa realidad, aunque no ofrecen una estadística independiente que recoja exclusivamente los asaltos a tiendas.

En A Coruña, el balance de criminalidad correspondiente al primer semestre de 2026 contabilizó 220 robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, frente a los 196 registrados durante el mismo periodo de 2025. El incremento es del 12,2%. Sin embargo, la mayor parte de esa subida se concentra en los robos en viviendas, que pasaron de 81 a 130, un 60,5% más.

La estadística del Ministerio no permite conocer cuántos de esos 220 hechos se produjeron específicamente en comercios, ya que agrupa en una misma categoría los domicilios, los establecimientos y otras instalaciones. Los hurtos, por su parte, descendieron de 1.754 a 1.685 en ese mismo periodo, mientras que los robos con violencia e intimidación aumentaron de 95 a 113.