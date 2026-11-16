Inés Rey explica que los grandes veleros sí recalarán en A Coruña, pero con motivo del centenario de Elcano

Los barcos de la Tall Ships Race "sí van a recalar en A Coruña. Lo que pasa es que lo harán acompañando en su centenario al Juan Sebastián Elcano". Son las palabras de la alcaldesa, Inés Rey, ante la crítica del candidato a la alcaldía por el Partido Popular, Miguel Lorenzo. Esta mañana Lorenzo alegaba que no le parece "de recibo, ni tampoco las formas" ante la cancelación de A Coruña como puerto base.

Rey remarcaba que desde el Concello han considerado que "no tendría sentido tener las dos, toda vez que todos los grandes veleros que podrían venir a la Tall Ships Race, ya vendrán para la regata del centenario del Juan Sebastián Elcano". Fuentes municipales explican también que, de hecho, los veleros van a escoger una de las dos regatas para venir a A Coruña, en este caso, por su carácter extraordinario, sería el aniversario del buque escuela español.

A Coruña no ha sido la única ciudad en tomar la decisión de renunciar a la Tall Ships Race frente a la regata de Elcano. "Cádiz, por ejemplo, también ha renunciado a la Tall Ships" recalcaba Inés Rey ante las preguntas de los periodistas.

De esta manera, el centenario de Elcano hará una parada en la ciudad herculina durante 4 días: del 28 de mayo al 1 de junio de 2027. En "uno de los hitos de mayor proyección turística del año 2027" según Inés Rey. En este caso, los visitantes también tendrán la "oportunidad de visitar los grandes buques escuela de las grandes armadas del mundo, tal y como venía ocurriendo en la Tall Ships".

Serán barcos provenientes de España, Portugal, Italia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador o México, tal y como ha explicado la regidora herculina.

Rey también ha hecho hincapié en el "el gasto que suponía", concretamente 400.000€ de las arcas municipales, mientras que el centenario de Elcano será sufragado por el Estado español.