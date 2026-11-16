Herido leve un joven de 17 años tras chocar contra un coche en el Paseo Marítimo de A Coruña

Un ciclista de 17 años fue trasladado este lunes por la mañana al hospital de A Coruña con heridas leves tras sufrir un accidente con un turismo en el Paseo Marítimo.

Según la Policía Local, el incidente tuvo lugar sobre las 11:30 horas, cuando el joven circulaba en bicicleta por el cruce de la calle Marcela y Elisa con la avenida de San Roque de Afuera e impactó de frente con un coche que accedía a la calle.

Como consecuencia del impacto, el ciclista resultó herido leve, por lo que fue trasladado por una ambulancia del 061 al Complejo Hospitalario de A Coruña (CHUAC). Además, se desplazaron una patrulla de la Policía Local y otra de Atestados.

Asimismo, el accidente no generó afecciones al tráfico en la zona, al no tratarse de una vía muy transitada.