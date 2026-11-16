Un fallo eléctrico en la refinería de A Coruña provoca una falsa alarma de incendio

Un fallo eléctrico en la refinería de A Coruña provocó varias llamadas a los servicios de emergencia al hacer pensar a algunos vecinos que se estaba produciendo un incendio forestal en la zona de Bens. Las llamas que salían de las chimeneas, que se veían desde varios puntos de la ciudad, alertaron a numerosos vecinos a última hora de esta tarde.

En un primer momento, algunos pensaron que podía tratarse de un incendio en Novo Mesoiro, como recogía la web de incidencias del Concello de A Coruña, aunque posteriormente este medio pudo confirmar con la refinería que el origen de las llamaradas era otro. Los bomberos incluso llegaron a trasladarse hasta Novo Mesoiro, para finalmente confirmar que se trataba de una falsa alarma.

Según explicaron desde las instalaciones a este medio, este tipo de actuaciones responden a un mecanismo de emergencia que se activa tras un fallo eléctrico y que provoca que las chimeneas expulsen más fuego de lo habitual. Algo que ya se ha podido ver en repetidas ocasiones.

La parada imprevista de varias unidades de la planta ha provocado que se pusiera en marcha este sistema de emergencia, el cual desde la compañía aseguran que "ha funcionado correctamente".

De esta forma, las llamas que sorprendieron a los vecinos no respondían a ningún incendio forestal, sino a un procedimiento de seguridad de la propia refinería.