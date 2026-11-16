Culleredo busca 50 niños para acompañar a los Reyes Magos en la cabalgata de 2027

Los más pequeños de Culleredo tendrán la oportunidad de vivir la noche de Reyes de una forma diferente. El Concello busca 50 niños y niñas que quieran participar como pajes y figurantes en la Cabalgata de Reyes, que recorrerá el municipio el próximo 5 de enero de 2027.

La convocatoria está dirigida a menores que tengan entre 8 y 10 años a fecha del 1 de enero de 2027. Las familias interesadas podrán presentar sus solicitudes a partir de las 9:00 horas del lunes 23 de noviembre y hasta la medianoche del 1 al 2 de diciembre.

El trámite deberá realizarse a través de la sede electrónica municipal, adjuntando el formulario de participación disponible en la página web del Concello. Será necesario presentar una solicitud individual por cada menor, incluso cuando se trate de hermanos.

Sorteo de las plazas

El Concello dará prioridad a los niños y niñas empadronados en Culleredo. En caso de que el número de solicitudes supere las 50 plazas disponibles, la selección se realizará mediante un sorteo.

Antes de esa fecha, el 7 de diciembre, se publicará la lista provisional de admitidos en el tablón del Centro Municipal Pablo Picasso, mientras que la relación definitiva se dará a conocer el día 11.

El sorteo está previsto para el 15 de diciembre, a las 11:00 horas, en el Centro Municipal Pablo Picasso. Cada participante tendrá asignado un número y, a partir del que resulte elegido, se distribuirán las plazas entre las diferentes carrozas.

La asignación comenzará por las tres carrozas reales y continuará con las de animación. Una vez realizado el reparto, no se permitirán cambios.

Vestuario y lista de espera

Tras la adjudicación de las plazas, las familias recibirán un correo electrónico con las indicaciones necesarias para recoger el vestuario, incluido el lugar, la fecha y la hora.

El Concello también habilitará una lista de espera para cubrir posibles renuncias. En caso de que alguno de los menores seleccionados finalmente no pueda participar, deberá comunicarlo cuanto antes a través del correo electrónico turismo@culleredo.es.

Las personas que necesiten más información pueden consultar las bases de la convocatoria en la página web municipal o ponerse en contacto con el servicio de Dinamización Local en el teléfono 981 664 204.