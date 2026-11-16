Se cierran parques y jardines en A Coruña por la alerta amarilla de viento durante la jornada de hoy

La semana arranca con alerta amarilla por viento en A Coruña. Con rachas de hasta 80km/h en tierra y entre 50 y 61km/h en el mar según la AEMET. Hay también previsión de lluvias durante toda la jornada.

A consecuencia de la alerta amarilla por viento, el Concello ha decidido cerrar parques y jardines por seguridad. Los operarios municipales comenzaban ya a primera hora de este lunes a precintar las zonas ajardinadas para evitar riesgos. También se cierran cementerios y huertos urbanos a consecuencia de la alerta amarilla.

Las playas, sin embargo, se mantienen abiertas ya que la alerta es de riesgo bajo en la zona costera según la AEMET. Para MeteoGalicia el aviso en el mar es naranja por viento marítimo, pero no por oleaje. Por ello, la Xunta ha decretado la suspensión de actividades deportivas en el mar, incluyendo la federada, por seguridad. Esta suspensión no incluye los deportes náuticos que se desarrollen en aguas resguardadas.

Respecto a precipitaciones, MeteoGalicia prevé una semana pasada por agua, aunque, en principio, la alerta amarilla por viento no se extiende hasta mañana, martes 17 de noviembre.