La carrera hacia el 29N en A Coruña: el resumen de campaña de este lunes 16 de noviembre

La campaña electoral para el 29N arrancaba el pasado viernes y, con ella, los primeros actos electorales, que se desarrollaron por toda la comunidad durante el fin de semana. Este lunes, en A Coruña, la agenda ha estado marcada por un desayuno informativo por parte del Partido Popular para presentar a sus candidatos al Congreso por la ciudad. Además, el PSdeG ha organizado un reparto en la feria de Betanzos y un acto con las Juventudes Socialistas en el campus de Elviña de la Universidade da Coruña.

El PP saca músculo

La agenda arrancaba esta mañana con el desayuno informativo presidido por el candidato del Partido Popular a la alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo, que presentaba Álvaro Pérez, Tristana Moraleja y Gonzalo Mora, los tres candidatos de la ciudad al Congreso de los Diputados. El tercero, de hecho, es edil en la actualidad de la formación popular en un ayuntamiento que aspira a recuperar en 2027 y que gobernó entre 2011 y 2015 únicamente. Una convocatoria que sirvió para dar a conocer las principales apuestas de su candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, vinculadas de forma directa con las preocupaciones de los coruñeses: la vivienda, las infraestructuras y la subida de impuestos.

Durante sus intervenciones los candidatos defendieron la necesidad de "un cambio" en el Gobierno central liderado por Feijóo, recordando la gestión que este llevó a cabo durante 13 años al frente de la Xunta de Galicia. Además, acusaron al Gobierno de Pedro Sánchez de "despreciar, ningunear y discriminar" a la ciudad, con "la complicidad de la alcaldesa, Inés Rey", a quien ha reprochado que no haya defendido estas reivindicaciones.

Actividad del PSOE

Por su parte, el PSdeG concentró su actividad de este lunes entre Betanzos y A Coruña. Por la mañana, la candidata del PSdeG por la provincia de A Coruña, Obdulia Taboadela, y el secretario general del PSdeG-PSOE Provincial de A Coruña, Bernardo Fernández, han visitado la feria de Betanzos en la que han celebrado un reparto de papeletas.

La candidata socialista defendió a su partido como el voto útil para continuar con el progreso de nuestro país. "Tenemos claro que el señor Feijóo lo único que va a hacer es gestionar las grandes fortunas. Para eso sí que es un buen gestor, nosotros, en cambio, llevamos en nuestro programa una bajada de impuestos para la clase media y trabajadora que realmente es lo que tiene que hacer un gobierno progresista: crear riqueza y redistribuirla, no como el Partido Popular y Vox, que solo pretenden hacer más ricos a los que ya lo son", indicó Taboadela.

Mientras que Bernardo Fernández indicaba que desde el PSOE van a hablar de las cosas que Abascal y Feijóo no quieren que hablen. "Venimos para hablar de pensiones, de vivienda, de crecimiento económico, de empleo, de calidad y de salarios dignos del sector primario, de cultura, de industria. De muchas cuestiones que afectan e inciden directamente en la vida de las personas y que el Partido Popular y Vox no quieren que hablemos".

En este sentido, señaló que "ellos prefieren que se hable de otras cuestiones porque así no muestran la incapacidad que tienen para presentar ante la ciudadanía propuestas concretas para mejorar su vida, por lo tanto. Frente a esa involución que representa la derecha y la extrema derecha, la falta de proyecto de capacidad y conocimiento, nosotros seguimos trabajando para que este país siga avanzando, para que sigamos conquistando mayores derechos y mayores cotas de calidad de vida".

Ya por la tarde tuvo lugar el reparto de información electoral con miembros de Xuventudes Socialistas de Galicia en el Campus de Elviña. Participaron, entre otros, Obdulia Taboadela, Ana Alvite, Sindo Guinarte y Andrés Hermida.

El BNG reparte propaganda

El BNG, por su parte, ha focalizado la campaña hoy en el reparto de material divulgativo de su campaña. El candidato al Congreso, Alberto Lema, ha sido uno de los protagonistas del evento, que ha tenido lugar en el barrio de Os Rosales. Mañana se repetirán en A Gaiteira y Praza da Tolerancia.