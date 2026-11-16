Un camión averiado en el tramo en obras de Alfonso Molina complica el tráfico en A Coruña

Huelga de buses, hora punta y obras. Tres factores que ya de por sí complican el tráfico en Alfonso Molina se juntaron este lunes por la tarde con un cuarto: un camión averiado que terminó provocando importantes retenciones en la principal entrada y salida de A Coruña.

El vehículo quedó detenido alrededor de las 18:30 horas en la incorporación desde la zona de las Universidades hacia Alfonso Molina, a la altura de la Seat. Precisamente ese punto se encuentra afectado por las obras que se están ejecutando en la avenida, con uno de los carriles cortados, por lo que los vehículos que circulaban detrás se encontraron con pocas opciones para continuar la marcha.

El resultado fue un atasco que se extendió rápidamente en plena hora punta. A la lluvia que estaba cayendo en ese momento se sumó así el problema de un camión que permaneció detenido en un tramo especialmente estrecho por los trabajos.

Las obras que afectan a Alfonso Molina comenzaron con una previsión de duración de unos cinco meses. En este periodo, los tres carriles de la AC-11 en sentido salida se estrechan a la altura del paso superior sobre la avenida García Sabell y se desplazan hacia la mediana.

Una situación que ya obliga a extremar la precaución a los conductores y que este lunes se complicó todavía más con la avería del camión, dejando importantes retenciones en uno de los momentos de mayor tráfico del día.