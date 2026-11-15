Algunas de las joyas recuperadas por la Guardia Civil durante la investigación del hurto en Betanzos Guardia Civil

Detenida en Betanzos (A Coruña) una empleada del hogar por sustraer joyas valoradas en 50.000 euros

La Guardia Civil ha detenido a una mujer como presunta autora de un delito de hurto de joyas valoradas en más de 50.000 euros. La investigación, desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Betanzos (A Coruña), permitió identificar como sospechosa a la empleada del hogar que trabajaba en la vivienda de la denunciante.

Los hechos salieron a la luz después de que la propietaria de las alhajas acudiese a las dependencias de la Guardia Civil para denunciar su desaparición. Inicialmente, la mujer puso los hechos en conocimiento de los agentes como un supuesto robo con fuerza y cifró el valor de los objetos sustraídos en más de 50.000 euros.

A partir de esta denuncia, los investigadores iniciaron las pesquisas para esclarecer lo ocurrido, identificar a la persona responsable y tratar de localizar las joyas.

Joyas ocultas en macetas

Las primeras averiguaciones llevaron a los agentes a centrar sus sospechas en alguien del entorno doméstico de la víctima. Tras analizar la información recopilada, consiguieron identificar a la empleada del hogar como presunta responsable de la sustracción.

La investigación también permitió determinar posibles lugares en los que podrían encontrarse las piezas desaparecidas.

Durante el registro practicado en el domicilio de la sospechosa, los agentes localizaron la mayor parte de las joyas, algunas de ellas escondidas en el interior de un azucarero y otras enterradas en varias macetas.

La Guardia Civil procedió entonces a la detención de la mujer y consiguió recuperar la totalidad de los efectos sustraídos. Parte de las piezas fueron entregadas voluntariamente por la propia detenida.

Investigación abierta

Aunque los agentes han logrado recuperar las joyas denunciadas como desaparecidas, las actuaciones todavía no han concluido.

Durante la intervención se encontraron también varias piezas que la denunciante no reconoció como suyas. Por este motivo, la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para determinar su procedencia y localizar a sus legítimos propietarios.

La mujer ha sido detenida como presunta autora de un delito de hurto.